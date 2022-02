¡Atención! En la cárcel, ahí seguirá Jhonier Leal por la muerte de su mamá y hermano Mauricio

A unas semanas de la audiencia que definirá el futuro del acuerdo entre Jhonier Leal, el confeso asesino de Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, con la Fiscalía, un juez confirmó la medida de aseguramiento en contra del doble homicida. Para el juez no existen los argumentos, ni la prueba que lleve a tumbar la orden de mantenerlo en una cárcel.

La Fiscalía tiene todo listo para conseguir que otro juez apruebe la negociación que dejaría una pena de 27 años y seis meses de prisión, una multa y una inhabilidad para contratar con el Estado por el mismo monto de la pena. Sin embargo, hay otros escenarios que se deben solucionar, como la aprobación de las víctimas.

Para la representación de víctimas, en cabeza del abogado Elmer Montaña, los hechos relatados por la Fiscalía, durante la imputación de cargos son muy claros e indican que se trata de tortura, de ahí la necesidad de incluirlo en la negociación. “Al lacerarse el mesenterio, la ruptura de vasos sanguíneos que transcurren por este producen hemorragia intraabdominal masiva que da como resultado la muerte por shock hemorrágico”, señaló el informe de Medicina Legal.

Otro asunto que está en lista de espera son los exámenes de Medicina Legal solicitados por la defensa de Jhonier Leal, para establecer o dibujar su estado psicológico, una movida que para algunos dejó enormes dudas acerca del propósito de esos análisis que podrían afectar la negociación con la Fiscalía.

Para la familia de Mauricio Leal, que son los mismos de Jhonier, este último se encontraba consciente cuando cometió el crimen, no estaba afectado mentalmente, sabía lo que estaba haciendo y cómo lo pensaba hacer para evitar ser descubierto.

En entrevista con SEMANA, María Hernández, tía de Jhonier Leal, aseguró que conoce bien a su sobrino y está segura de que los exámenes psicológicos son una trampa para desviar la atención y afectar el normal desarrollo de las diligencias que están pendientes en este proceso.

“Él estaba con sus cinco sentidos porque como le digo, un loco no limpia la escena y él la maquilló muy bien. El loco no hace eso, el loco deja así las cosas y sale como pedro por su casa, se va y no le importa nada, porque como está loco no siente nada ella sale y deja las cosas como quedaron, pero Jhonier no estaba loco en ese momento”, dijo la tía de Jhonier Leal.

Con esta decisión, de confirmar la medida de aseguramiento, la situación jurídica para Jhonier Leal se mantiene como estaba. Seguirá privado de la libertad mientras se cumplen los trámites de la negociación con la Fiscalía en otra diligencia fijada para el 29 de marzo en los juzgados de Bogotá.

La representación de víctimas estará en la diligencia del preacuerdo y allí el juez escuchará la petición que tantas veces se ha hecho, incluir la tortura en los cargos, pero la respuesta de la Fiscalía ha sido la misma desde el inicio del proceso: no imputarán hechos que no se puedan probar.

La última palabra la tendrá la judicatura, de aceptar o no la negociación entre Jhonier Leal y la Fiscalía, de darle legalidad, ese mismo 29 de marzo, el confeso asesino conocería su condena y los años que tendrá que pasar en una cárcel.