Atención | Felipe Rocha, el empresario detrás de la pirámide ganadera, se entregó a las autoridades

En la determinación, la jueza afirmó que Rocha representa un peligro para la sociedad y para la integridad del proceso y las víctimas, pues cuenta con todos los medios económicos, contactos y poder para salir del país y no regresar, afectando así la administración de justicia.

“Evidentemente, iba a haber un momento en que esa estructura no iba a aguantar, llámese pirámide, o como se quiera llamar ese modelo, pero no iba a aguantar”, afirmó la juez en su extensa intervención al señalar que no había modo de sostener ese negocio. “Si la situación era tomar dinero de los últimos inversionistas para responderle a los primeros, evidentemente en algún momento el modelo iba a estallar y obvio los últimos que van a ser los más perjudicados”.