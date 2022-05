Atención | Primera imagen del sicario que asesinó al fiscal antimafia de Paraguay

SEMANA conoció las primeras imágenes del presunto sicario que atacó al fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci mientras estaba de vacaciones y disfrutando de la luna de miel con su esposa Claudia Aguilera, en una playa privada de la isla de Barú en Cartagena.

Las imágenes hacen parte de los videos de seguridad recopilados por los investigadores que se encuentran en Cartagena, tratando de llegar a los autores materiales del repudiable crimen del Fiscal Pecci. Los mismos que por orden del fiscal fueron designados de manera exclusiva para este terrible caso.

En medio de la tragedia, Claudia Aguilera, esposa del destacado funcionario judicial entregó declaraciones a SEMANA e indicó que, “llegaron, (sicarios) a la playa privada del hotel…no se pudo hacer nada, llegaron y de forma inmediata dispararon mientras estábamos en la playa, el personal de seguridad no pudo reaccionar”.

Primera imagen del sicario que asesinó al fiscal de Paraguay - Foto: Policía

Relató que no contaban con escolta, pues se encontraban en un viaje personal, estaban de celebración de luna de miel, se casó con el fiscal y escogieron a Cartagena como espacio de celebración. “No, no tenía ninguna amenaza, solo llegamos para pasar las vacaciones, nosotros andamos sin guardia, no había riesgo de una venganza, no teníamos riesgo, por eso estábamos en el hotel”.

Por su parte el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, dijo que, “hemos hablado con autoridades de Estados Unidos para que también se integren al equipo investigativo y llevar a los responsables ante la justicia. Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes, que son de carácter reservado, todas las capacidades de la policía y la Fiscalía están puestas en el esclarecimiento de este lamentable homicidio”.

A su turno, la Fiscalía General de la Nación expresó solidaridad con la familia del fiscal Pecci y las autoridades de Paraguay. El propio fiscal Francisco Barbosa aseguró que un equipo de Medicina Legal acompañará las indagaciones y la ubicación de pruebas forenses. “De igual manera, extiende un saludo de solidaridad al Ministerio Público de la República de Paraguay ante esta lamentable pérdida que enluta a la administración de justicia y la lucha contra la criminalidad”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía expresa su voz de condolencia y pesar a la familia, amigos y conocidos del Fiscal Especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Paraguay, Marcelo Pecci, quien fue asesinado en la isla Barú, en #Cartagena. pic.twitter.com/aAAiokjQZq — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 10, 2022

En la imagen se observa a un sujeto vestido de negro, de piel morena, en pantaloneta y con un sombrero. Sobre esta fotografía, que fue sacada de una cámara de seguridad de la zona donde estaba el fiscal, es que están pidiendo las autoridades ayuda para dar con los responsables del homicidio.

Dentro de los casos que encabezó el fiscal Pecci, se encentra una investigación contra el narcotráfico que salpicó diputados de su país, lo que lo habría puesto en el radar de los criminales, que se vieron afectados por los procesos que indagaba el funcionario judicial.

Precisamente, por sus investigaciones que tenían un impacto internacional, las autoridades colombianas solicitaron el apoyo de las autoridades de Estados Unidos y de Paraguay, para poder develar lo más pronto posible la organización que estuvo detrás del crimen.

Una modalidad que ha sorprendido a las propias autoridades colombianas, fue la manera como actuaron los sicarios en el caso del fiscal Pecci. Según las primeras hipótesis, los pistoleros llegaron en moto acuática a la playa privada donde se encontraba el fiscal con su esposa y, sin mediar palabra, le dispararon en tres ocasiones causándole la muerte a la vista de decenas de personas que se encontraban en ese momento disfrutando de la playa en la isla de Barú.

Para este caso en especial fueron designados investigadores especiales, que se encargar de resolver crímenes de alto impacto en el país. Incluso el presidente Iván Duque repudió el crimen y pidió a la Policía que acelere la investigación que se encuentra bajo coordinación de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín. Al sitio del crimen se desplazó también el propio director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, quien condenó el homicidio del Fiscal.

Las autoridades tratan de establecer si los sicarios fueron contratados en Colombia o por el contrario ya habían sido fichados desde el exterior por la organización que ordenó el crimen. Las hipótesis siguen en verificación y será la misma investigación la que revele los detalles del crimen.