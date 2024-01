Atención | Legalizan la captura de implicados en cinematográfico robo de camionetas blindadas en Bogotá

“Cómo no le recibieron a la esposa del señor Moreno el alimento el día de ayer, tengo varios videos donde ella ruega que por favor le reciban una bolsa con comida y le dicen a él no se le da comida, no se le recibe nada a usted, hasta que esta situación no se defina y tranquila”, señaló el abogado de los capturados.