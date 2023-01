Atención | Reaparece la exministra TIC, Karen Abudinen, asegura que a ella también la atacaron con cuentas rusas en Twitter

Los archivos secretos de Twitter desclasificados recientemente por orden de su CEO, Elon Musk, y divulgados por el reconocido periodista estadounidense Matthew C. Taibbi, editor de Substack, supuestamente dejan al descubierto una estrategia digital contra la exministra TIC, Karen Abudinen, para desprestigiarla y matonearla en esa red social.

La exministra de las Nuevas Tecnologías, estuvo en medio de la polémica por el estruendoso fracaso del contrato para llevar internet a niños en zonas lejanas, cuya licitación fue hecha por el ministerio durante su gestión y uno de los consorcios ganadores fue Centros Poblados con gruesas irregularidades, la sombra del corrupto Emilio Tapia, y que finalmente embolataron más de 70 mil millones de pesos. Por eso iniciaron los ataques contra ella en redes.

Sin embargo, Abudinen asegura que un informe desclasificado adjunta 590 cuentas de Twitter, impulsadas desde Rusia con más de 50 mil publicaciones., en su contra.

“Revise las nueve cuentas madre y con indignación encontré que buena parte de esa trama siniestra también se ha dirigido contra mí”, asegura Abudinen.

Según la exministra, se utilizaron cuentas que tenían una sorprendente y conveniente penetración, que activaban a su vez cuentas locales y generaban una cascada de contenidos maliciosos que crean tendencias, producían con sus contenidos indignación y posteriormente generaban oleadas de matoneo.

Justamente, en los días que se destapó la olla podrida en MinTIC, en medio de la campaña, en redes se empezó a usar el apellido de la ministra Abuniden como sinónimo de corrupción. En twitter usaban “abudinear” para referirse a corrupción.

“Por ejemplo, se estableció que esa estrategia produjo que mi apellido se convirtiera en un verbo asociado al pillaje y la maldad para posteriormente lograr, al consultar a la Real Academia de la lengua que esta institución en su cuenta de Twitter respondiera que ese término estaba asociado con robar”, sostiene Karen Abudinen.

Este tipo de estrategias, dice la exministra, generó que su imagen se distorsionara y terminará siendo ella la señalada del robo de los 70 mil millones de pesos que se le entregaron como anticipo a Centros Poblados, cuando, asegura, fue ella quien precisamente denunció los hechos.

“Siempre me pregunté por qué muchas personas en Colombia afirmaban que era yo quien me había robado los 70 mil millones de pesos del anticipo de Centros Poblados y no Emilio Tapia a quien delataron sus socios por apropiarse de ese dinero con documentos falsos. Ahora todo está claro”, afirmó Abudinen.

Lo peor, sostiene Abudinen, es que no encontró en las cuentas analizadas, ni un solo trino contra Emilio Tapia o Centros Poblados.

“Nunca mencionan a quienes cometieron los delitos. Esto me permitió concluir tres cosas: sí era un tema personal contra mí, sí me usaron como un chivo expiatorio y sí buscaron crear una falsa narrativa. Es decir, que quién cometió el delito no lo cometió, y quién descubrió el delito fue quién lo cometió”, enfatizó Abudinen.

Abudinen se preguntó: “¿Quién financió todo esté entramado?. “Esto involucra tecnología, gente, tiempo, expertos, ¿de dónde salió el dinero para costear todo esto, y con qué fin?”.

La ex ministra de las TIC’s sostuvo que hoy ya no se mata con un tiro sino con un trino y le pidió a las autoridades que actúen y encuentren a quienes promovieron esta estrategia para dañar su nombre y su honra.

La ministra incluso puso un ejemplo: “La diferencia entre robar y “abudinear” es que esta última atraca públicamente a los más indefensos, con la complacencia del ejecutivo y el legislativo”.

Mensajes como este se publicaron entre mediados de agosto de 2021 y diciembre de 2021. Esas fechas coinciden con los debates de moción de censura que se adelantó contra Karen Abudinen en el Congreso y que se extendieron hasta septiembre.

Injerencia indebida

Al desclasificar sus archivos secretos en Twitter vino una dura polémica contra el Gobierno por la presunta injerencia indebida desde Rusia a favor de campaña de Gustavo Petro.

La campaña presidencial de Gustavo Petro habría recibido un fuerte impulso desde Rusia con cuentas falsas, hashtags orquestados y menciones que buscaron posicionar al entonces candidato del Pacto Histórico.

Así lo evidencian documentos secretos de Twitter que fueron desclasificados recientemente por orden del CEO de dicha red social, Elon Musk, y que viene divulgando el reconocido periodista estadounidense Matthew C. Taibbi, editor de Substack.

En un hilo en Twitter, publicado el pasado martes, Taibbi divulgó unos documentos que prueban la injerencia indebida rusa en el debate público en Colombia. Los archivos muestran las tendencias y las cuentas que habrían ayudado a los intereses electorales de Petro.