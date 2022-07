Atención: ¿se está formando un nuevo grupo delincuencial en el Atlántico? hay alerta en Malambo por el ´Clan Sombra´

Las autoridades en el municipio de Malambo, área Metropolitana de Barranquilla, investigan un mensaje intimidatorio que circula en las redes sociales y ,que según la publicación, fue emitido por un grupo delincuencial que se autodenomina el ‘Clan Sombra’.

“El toque de queda hoy comenzará a partir de las 10 P.M. no queremos a nadie fuera de su casa en todo el municipio de Malambo y menos en los barrios como la Milagrosa, El Carmen, Bellavista 5 x10, Villa Esther, villa Concord , San Fernando y la Popa que son los que están en zona roja. Si usted es Mototaxista recójase temprano que anoche perdonamos a varios porque no sabían o no tenían conocimiento, pero esta vez no la dejamos pasar y no quitaremos el fluido eléctrico”, se lee en la publicación que según las autoridades fue difundida el pasado lunes, 25 de julio.

Mensaje intimidatorio difundido por un grupo delincuencial en Malambo, Atlántico. - Foto: A.P.I

Precisamente, este martes se instaló un consejo de seguridad en el municipio y se anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los autores del mensaje.

Jhony Sánchez, Comandante de la Estación de Policía de Malambo, indicó que hasta el momento desconocen este grupo que se denomina ‘Clan Sombra’. “Se están investigando, por parte de las entidades de la policía nacional, la ubicación e identificación de las personas que están realizando este tipo de eventos”.

Asimismo, “Hacemos un llamado a la ciudadanía para que no se deje intimidar por este tipo de mensajes”, señaló el oficial.

La recompensa de 10 millones también se ofrece por información que permita esclarecer los últimos hechos de violencia que acontecieron en el municipio. En el barrio Belén, por ejemplo, fue encontrado el cuerpo sin vida de un adulto mayor al interior de una vivienda.

Según las primeras versiones los familiares de la víctima llegaron a la casa por el extraño silencio que denotaba que algo malo había pasado.

De acuerdo con información policial, estas personas revisaron la vivienda y encontraron la lamentable escena en una de las habitaciones. El hombre de 75 años yacía sin vida tendido en el piso, al parecer fue golpeado con un “objeto contundente”.

La policía judicial inspeccionó el lugar y recogió los elementos probatorios de la escena, al mismo tiempo que hicieron el levantamiento del cadáver que hasta ahora no ha sido identificado plenamente por las autoridades.

En Medicina Legal de la ciudad de Barranquilla permanece el cuerpo sobre el que se practicará la necropsia de rigor, y continuar con la investigación por el caso.

Hasta el momento se desconocen igualmente hipótesis de lo ocurrido, si se trató de un intento de hurto dentro del inmueble o un homicidio por otros motivos.

En otros hechos, en el mismo municipio, fue asesinado otro hombre identificado por las autoridades como Bladimir Velázquez Mejía, de seis disparos con arma de fuego.

Según las autoridades, el crimen se registró en la noche de este lunes 25, cuando siendo aproximadamente las 9:45 de la noche, en la calle 10D 1D sur 18, del barrio Bellavista, sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta AX de color azul, dispararon contra la víctima.