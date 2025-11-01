Atentan contra Víctor Arley Chavarro, presidente del Concejo de El Hobo, Huila

En la noche de este sábado 1 de noviembre se registró un nuevo hecho violento contra líderes políticos en Colombia. Las autoridades se encuentran en máxima alerta.

La tranquilidad en el municipio de El Hobo, en el departamento del Huila, se volvió un caos en cuestión de minutos. Varios disparos empañaron lo que parecía un día tranquilo.

Víctor Arely Chavarro Moreno, presidente del Concejo municipal de El Hobo, fue víctima de un atentado cuando se encontraba departiendo con algunos amigos en un establecimiento de su propiedad.

Sujetos armados llegando hasta este sector, al parecer, con la única intención de acabar con la vida del Víctor Chavarro. Sin embargo, los disparos lograron impactar también contra otra persona.

Como Elsa Marquínez fue identificada la mujer que recibió un disparo en el rostro en medio de este violento ataque, según informaron medios digitales de la región.

Ambas víctimas fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial donde reciben atención médica. Hasta el momento, se desconoce de manera precisa el estado de salud de estas personas, pero se habla que el servidor público se encontraría fuera de peligro.

Las autoridades de la región desplegaron de inmediato un robusto operativo en el municipio con el fin de capturar a los responsables de este nuevo atentado que altera el orden público.

Por el momento, la Policía se encuentra realizando la debida investigación para conocer el tiempo, modo y lugar en el que se registraron los hechos en este municipio. Se espera un informe detallado de las autoridades sobre lo sucedido, así como también un parte médico de las víctimas de este ataque.