Aunque el Gobierno reportó que fueron hallados los cuatro niños perdidos en la selva, tras accidente de avioneta, la empresa dice que la búsqueda continúa

Este miércoles, la empresa Avianline Charters’s S. A. S. se pronunció sobre la búsqueda de los cuatro niños perdidos en la selva tras el accidente de una avioneta en el Guaviare. Aunque el presidente Gustavo Petro informó que los menores habían sido encontrados por las Fuerzas Militares, la compañía dijo que la búsqueda continúa.

“La recuperación de los cuerpos de las personas ya identificadas no fue posible debido al mal tiempo que opera en la zona, quedando como tarea importante el desplazamiento de un equipo especial a primera hora de la mañana, si las condiciones meteorológicas lo permiten; esta información fue suministrada desde el PMU que se adelanta en la ciudad de San José del Guaviare”, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

Este es el tetero encontrado en la zona de búsqueda. - Foto: Suministrada a SEMANA

“Acerca de la información sobre los menores perdidos, aún sigue la búsqueda con el personal de la Fuerza Aérea Colombiana y el padre de los menores, sin ningún resultado por el momento; más sin embargo sobre las 3:30 p. m. de esta tarde, al regreso de la aeronave HK 2690, que pertenece a la compañía Avianline Charter’s S. A. S., que hacía la ruta Mitú-Cachiporro, al aterrizar en la pista de la comunidad, los habitantes de la misma manifiestan al piloto Cap. Javier Ramírez, que los menores estaban siendo transportados en lancha río abajo y que todos estaban vivos, que aproximadamente sobre las 5:00 p. m. estarían llegando a la comunidad de Cacinhporro, esta información fue suministrada a la comunidad mediante radiofonía desde el punto llamado Dumar”, señaló el comunicado.

El comunicado de la empresa agrega que “al momento de aterrizar la aeronave HK 2690 a la ciudad de Mitú, informa al capitán Henry Vargas, piloto de la compañía encargado de las operaciones aéreas en esta zona, quien de manera inmediata se dirige hacia radiofonía y se comunica por este mismo medio a la comunidad de Cachiporro, donde le informan que los menores están vivos y vienen viajando por el río y llegarían sobre las 5:00 p. m. a la comunidad. De inmediato se informa al conducto regular coronel López, para proceder como jefe del PMU. Nos comunicamos nuevamente vía telefónica, y nos informan que desde el punto Dumar se confirma que los niños están vivos, que van río abajo por lancha, con hora de llegada 5:00 p. m., causando una alegría enorme en nuestros corazones”.

Avioneta siniestrada en Guaviare. - Foto: Cortesía: Aerocivil.

“En este momento no tenemos certeza de la información, puede no ser cierta. Si Dios permite y es verdad, tenemos varios factores que pueden retrasar la llegada de los menores; la comunicación, debido a tormentas eléctricas en la zona se debe apagar el equipo de comunicación por un lapso de 1 hora mientras pasa la tormenta. De igual manera, no se puede navegar este río lloviendo por que tiene mucho palo y es peligroso para la embarcación; presumimos que pueden parar hasta que deje de llover”, agrega la comunicación.