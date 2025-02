Benedetti guarda silencio, pero contraataca. Denunciará a Augusto Rodríguez, director de la UNP, por relacionarlo con zar del contrabando

¿Pero cuál es la acusación que hizo Rodríguez? En su corta participación en el consejo de ministros, el director de la UNP, haciendo referencia a Benedetti, afirmó: “No sé, el señor Benedetti no ha sido condenado en nada, pero no significa que como tal, como lo hizo en la campaña, termina generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar”, afirmó Rodríguez.