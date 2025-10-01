Buena noticia para La Guajira: llegó la planta de tratamiento de agua potable para suplir las necesidades a más de 5.000 indígenas wayú

En La Guajira ya se encuentra la nueva planta potabilizadora de agua que beneficiará a comunidades vecinas como Kaluchichon, Pirrulia y Ouspa, ubicadas en el mismo municipio.

El pasado lunes 29 de septiembre llegó desde España esta planta, la cual hace parte del sistema que se instalará en la comunidad de Yotojoroin, en Uribia, y que además abastecerá alrededor de 100 mil litros diarios de agua apta para el consumo humano.

“Cerca de 6.000 personas se van a beneficiar de este proyecto, un colegio con alrededor de 1.300 estudiantes que tendrán agua gracias a esta planta que cuenta con la instalación de paneles solares, la cual suministrará energía, no solo a la planta sino también a la bomba que distribuirá agua hacia 6 puntos”, explicó el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros Mamby.

Esta planta abastecerá alrededor de 100 mil litros diarios de agua apta para el consumo humano. | Foto: Suministradas a SEMANA

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esta planta contó con una inversión que asciende a los $ 6.000 millones aportados 100 % por la Nación.

“Una vez entregado, el Ministerio le hará seguimiento 9 meses a este proyecto, haciendo acompañamiento a la comunidad y brindándole asistencia técnica, con el fin de garantizar su sostenibilidad y mantenimiento en el tiempo”, dijo el viceministro.

Todo el funcionamiento del sistema desde la extracción, potabilización y entrega final es mediante energía solar. Además, esta planta tiene una capacidad para suministrar agua potable a 5.808 habitantes.

“El Gobierno ha destinado una inversión cercana a los $ 580 mil millones en el departamento de La Guajira, orientada al ordenamiento territorial alrededor del agua y a cerrar brechas en acceso a agua, saneamiento y soluciones habitacionales. Esta inversión ha beneficiado a la fecha a más de 150.000 personas”, se lee en el documento.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó las acciones en materia de soluciones habitacionales, agua y saneamiento básico en La Guajira.