Buscan a taxista que casi atropella a funcionarios judiciales que participaban en una marcha en Bogotá. Este es el video

Para este jueves se programaron movilizaciones por incumplimientos del Gobierno a los funcionarios de la Rama Judicial.

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

13 de noviembre de 2025, 5:18 p. m.
Taxista casi atropella a funcionarios judiciales que participaban en una marcha en Bogotá.
Taxista casi atropella a funcionarios judiciales que participaban en una marcha en Bogotá.

Los funcionarios de la Rama Judicial marcharon este jueves como protesta por los incumplimientos del Gobierno, principalmente en el decreto que aumenta la bonificación judicial y el pago del retroactivo.

“Esta movilización se convoca ante el incumplimiento del Gobierno nacional en la firma del decreto que establece el aumento de la bonificación judicial, un compromiso que representa justicia y dignidad para quienes garantizan el acceso a la justicia en Colombia”, señalaron los sindicatos de Asonal.

Durante las movilizaciones, y frente al búnker de la Fiscalía en Bogotá, un taxista se metió, con su vehículo, en la marcha. Los funcionarios empezaron a grabar la situación y de un momento a otro aceleró y por poco atropella a quienes participaban de la actividad.

La arriesgada maniobra quedó en video, sobre todo cuando el taxista continuó la marcha, a pesar de tener enfrente a los funcionarios que buscaban llegar hasta los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca. El susto fue enorme para quienes casi terminaron atropellados.

Contexto: Se conoce parte médico de los niños que fueron arrollados por taxista borracho en Bogotá. Familiares esperan un milagro: “Tenemos 72 horas”

Los mismos funcionarios dejaron constancia de la imprudencia del taxista con el objetivo de alertar a las autoridades de este conductor y del peligro que representa ante semejantes actitudes al volante, no solo por la intolerancia con quienes se movilizan en la protesta, sino con las personas que llevaba en su vehículo, al parecer, pasajeros.

Piden a las autoridades de tránsito identificar al taxista, aplicar las sanciones correspondientes y, en especial, verificar qué clase de conductor es, con el propósito de evitar tragedias anunciadas, como ocurrió con el taxista en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá y el accidente que dejó 11 personas heridas y, hasta el momento, una niña muerta.

