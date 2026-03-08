Nación

¿Cambiaron su lugar de votación en EE. UU.?: Cancillería aclara ajustes en el sistema

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio se refirió a los cambios en puestos de votación de Nueva York.

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 11:27 a. m.
Cancillería desmiente cambios irregulares en puestos de Nueva York.
Este domingo 8 de marzo, la jornada electoral en Colombia coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, movilizando a los ciudadanos dentro y fuera del país para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

En las últimas horas, surgió una controversia relacionada con presuntas modificaciones irregulares en las direcciones de los puestos de votación en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Ante la difusión de estas informaciones entre la comunidad residente en el exterior, la canciller general de la nación, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, se pronunció desde la capital del mundo para desestimar las irregularidades.

La funcionaria explicó que los cambios registrados corresponden a “actualizaciones previamente solicitadas para corregir información desactualizada y garantizar que los colombianos fuera del país cuenten con datos precisos para ejercer su derecho al voto”.

Declaración que realizará la canciller Rosa Yolanda Villavicencio sobre los detalles de la llamada de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump
Cancillería confirma normalidad en consulados de Nueva York. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la red de embajadas y consulados ha trabajado de manera coordinada con la Registraduría Nacional del Estado Civil durante las últimas semanas. El objetivo de estas gestiones fue ajustar las direcciones de los puntos de votación que presentaban inconsistencias en los sistemas de información de la autoridad electoral.

La entidad subrayó que “estas solicitudes se realizaron con el propósito de garantizar que los colombianos residentes en el exterior cuenten con información precisa sobre los lugares habilitados para ejercer su derecho al voto”. Según la Cancillería, la sincronización reciente de estos datos en las plataformas de la Registraduría fue lo que generó interpretaciones sobre supuestos cambios de última hora en la logística electoral.

La institución reiteró que el ajuste en las mesas de votación se trata, “en realidad, de actualizaciones de información previamente solicitadas por la red consular, con el fin de reflejar correctamente las direcciones de los puestos de votación”. Esta aclaración busca dar tranquilidad a los votantes en el extranjero y evitar el ausentismo provocado por la desinformación sobre la ubicación de las urnas.

Villavicencio Mapy aprovechó la jornada para invitar a la comunidad internacional, y específicamente a los connacionales en Estados Unidos, a participar en los comicios. Para facilitar el proceso, se recomendó a los sufragantes consultar las plataformas digitales y redes sociales de los consulados correspondientes a cada jurisdicción.

Con estas medidas, el Gobierno Nacional espera que la jornada en el exterior se desarrolle sin contratiempos técnicos y bajo el cumplimiento de las garantías democráticas establecidas para los residentes fuera del territorio colombiano.

