Tras las más recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que revocó varias listas del Pacto Histórico de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán en marzo próximo, el Partido Cambio Radical le hizo una drástica solicitud a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En la petición enviada al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, Cambio Radical le solicitó que rechace las inscripciones que se pretendan realizar como consecuencia de las revocatorias de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes.

“Permitir dichas inscripciones configuraría una grave maniobra irregular, que podría derivar en una trampa y fraude electoral encubierto, al desconocer abiertamente la Constitución, la ley y la voluntad popular expresada en las urnas”, manifestó la colectividad de manera enfática.

Por esto, se le pusieron de presente al Registrador Nacional cuatro solicitudes formales:

Rechazar cualquier inscripción que desconozca la Constitución Política y la Ley 1475 de 2011.

No aceptar modificaciones que vulneren el régimen de doble militancia o incumplan la orden expresa del CNE.

Excluir de la tarjeta electoral aquellas listas que no se ajusten a los criterios constitucionales y legales.

Garantizar los derechos de los electores que participaron en las consultas interpartidistas de 2025 y de las demás organizaciones políticas que han actuado conforme a la ley.

En otro de los apartes de la petición, Cambio Radica aseguró que, pese a que la ley avala una serie de modificaciones excepcionales por la revocatoria, “estas no pueden convertirse en atajos ilegales ni en artificios administrativos para revivir listas que ya fueron revocadas”.

Una aprobación de estas acciones generaría una vulneración de la “obligatoriedad de cumplir los resultados de la consulta de 2025, la prohibición de doble militancia, el cumplimiento del 15% exigido por la Constitución o cualquier otro mandato constitucional o legal”, detallaron.

“La fórmula planteada para dividir listas desconoce la voluntad expresada por los ciudadanos en las consultas interpartidistas de 2025 y abre la puerta a una clara defraudación del electorado, una trampa política y un posible fraude electoral”, añadieron.

En otro de los apartes de la petición se aclara que los resultados de las consultas son obligatorios, tanto para partidos como para candidatos, y que desconocerlos constituye una burla a la democracia, a la buena fe de los ciudadanos y al principio democrático.

Por lo que avalar cualquier tipo de inscripción derivada de estas revocatorias “rompería las reglas del juego electoral, afectaría etapas ya preclusivas del calendario electoral —como la tarjeta electoral y los formularios de escrutinio (E-14)— y generaría confusión entre los votantes, además de costos injustificados para la organización electoral”.

Igualmente, fueron más allá y aseguraron que se abriría el camino para una “trampa” que rompería “la igualdad electoral y vulnera los derechos de quienes sí han cumplido la ley”.

Los candidatos más votados de la consulta del Pacto Histórico se quedaron con la mayoría de los votos de algunos municipios apartados del país. Foto: Lina Gasca-COLPRENSA

Por esto, a pocas horas de la fecha límite de inscripciones, se le pidió al Registrador tomar cartas en este asunto con el fin de proteger la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana en el proceso electoral.