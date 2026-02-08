Judicial

Cambio Radical le solicitó a la Registraduría rechazar inscripciones derivadas de listas revocadas del Pacto Histórico

Recientemente, el CNE revocó varias listas del Pacto Histórico al Congreso.

Redacción Semana
8 de febrero de 2026, 6:54 p. m.
CNE revocó lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Valle.
CNE revocó lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Valle. Foto: Foto: Registraduría

Tras las más recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que revocó varias listas del Pacto Histórico de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán en marzo próximo, el Partido Cambio Radical le hizo una drástica solicitud a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En la petición enviada al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, Cambio Radical le solicitó que rechace las inscripciones que se pretendan realizar como consecuencia de las revocatorias de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes.

Se reveló el tarjetón electoral de las consultas presidenciales para el próximo 8 de marzo: esta es la imagen

“Permitir dichas inscripciones configuraría una grave maniobra irregular, que podría derivar en una trampa y fraude electoral encubierto, al desconocer abiertamente la Constitución, la ley y la voluntad popular expresada en las urnas”, manifestó la colectividad de manera enfática.

  • Por esto, se le pusieron de presente al Registrador Nacional cuatro solicitudes formales:
  • Rechazar cualquier inscripción que desconozca la Constitución Política y la Ley 1475 de 2011.
  • No aceptar modificaciones que vulneren el régimen de doble militancia o incumplan la orden expresa del CNE.
  • Excluir de la tarjeta electoral aquellas listas que no se ajusten a los criterios constitucionales y legales.
  • Garantizar los derechos de los electores que participaron en las consultas interpartidistas de 2025 y de las demás organizaciones políticas que han actuado conforme a la ley.

En otro de los apartes de la petición, Cambio Radica aseguró que, pese a que la ley avala una serie de modificaciones excepcionales por la revocatoria, “estas no pueden convertirse en atajos ilegales ni en artificios administrativos para revivir listas que ya fueron revocadas”.

