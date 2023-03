Campeón mundial de coleo le propinó brutal golpiza a una mujer en Arauca

A través de redes sociales se dio a conocer una grave denuncia que involucra a un hombre identificado como Raúl Ricardo Daza, quien fue campeón mundial de coleo años atrás.

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández publicó un video en su Twitter que muestra al hombre golpeando brutalmente a una mujer, en el departamento de Arauca.

Ante el fuerte contenido del metraje, la congresista le solicitó públicamente a la Fiscalía investigar al hombre y darle captura antes de que la agresión “se convierte en un feminicidio más”.

El video muestra cómo el campeón mundial de coleo, bastante exaltado y tras proferir múltiples groserías, golpea a un hombre en la cara y luego la emprende contra una mujer que intenta intervenir para detener las agresiones.

Daza golpea con vehemencia a la mujer, lanzándole puños y patadas. En medio del ataque, ella cae al suelo, lo cual no resulta suficiente para hombre, quien decide seguir con las agresiones.

Este salvaje golpeó, pateó e insultó a una mujer en Arauca. Su nombre es Raúl Ricardo Daza y es campeón mundial de coleo.

Solicito a la @FiscaliaCol dar con su paradero antes que se convierta en un feminicidio más en Colombia. pic.twitter.com/C23ZQGApPf — 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) March 2, 2023

El incidente ocurrió ante la mirada atónita de varias personas, en un establecimiento dedicado a la venta de licor. Sin embargo, no está claro qué originó el furia de Daza que terminó en agresiones contra el hombre y la mujer.

En el video también se aprecia cómo luego de la golpiza un hombre evita que Daza la emprenda nuevamente contra la mujer, quien no dejaba de recriminarle las agresiones. “Cómo me va a golpear, usted a mí no me pega más”, le decía.

Daza tuvo que ser detenido por otro hombre, pues al parecer iba a golpear otra vez a la mujer. - Foto: Fragmento de video

Las agresiones del campeón mundial de coleo contra las mujeres han desatado una fuerte ola de repudio en redes sociales, donde no lo rebajan de “maltratador” y “salvaje”.

Mujer le cantó la tabla a funcionario de Arauca

En otros hechos, a través de redes sociales se viralizó un video en el que se observa cómo una mujer abordó al director de la Unidad de Salud de Arauca, Édgar Contreras, y le reprochó duramente por su gestión en dicha entidad; así mismo, la ciudadana hizo fuertes acusaciones, aludiendo a relaciones con presuntas bandas delincuenciales.

Según lo dicho por la mujer, Contreras y su equipo de trabajo convirtieron la salud en un negocio en Arauca y por ello el sistema en el departamento estaría funcionando con precariedad, situación que afecta a miles de personas.

“Édgar, hasta cuándo va a robar el departamento de Arauca, la gente está muriendo. Me imagino que va a llamar a su gente para que me asesine, ¿cierto?, porque son intocables. Pero Pablito sabe que no tengo problemas con la guerrilla, ustedes sí deberían pagar”, dijo la mujer.

Mujer acusó al director de la Unidad de Salud de Arauca de ladrón. - Foto: TikTok @ingjuanpablojimenez.

Aunque Contreras, según se observa en el video, intentó esquivar a la ciudadana y continuar con su camino, ella lo siguió y continuó recriminándole por su gestión en la Unidad de Salud de Arauca e incluso criticó el sistema judicial colombiano por no investigar el actuar de este funcionario.

“Qué pasa con esta gente que no está presa, la justicia colombiana no hace nada. Somos los que decimos algo y tenemos que escondernos, pero yo no porque vivo prácticamente aquí”, agregó la mujer y posteriormente sarcásticamente dijo: “me encanta ver a Édgar Contreras, el que se roba la plata de la salud de los araucanos”.

Luego, la mujer explicó los motivos de su molestia y, además, le manifestó a Contreras el deseo que tiene por verlo en una prisión. “El negocio de la salud lo tienen ellos, por eso lo detesto, lo odio con toda mi alma y espero que caiga preso algún día por todos los negocios sucios que hace con el hospital, porque mi mamá murió ahí”, puntualizó la ciudadana.

La mujer acusó al funcionario de corrupto. - Foto: TikTok @ingjuanpablojimenez.

Después de recorrer algunos metros, Édgar Contreras, quien no respondió a las acusaciones de la mujer, llegó a su destino, al parecer el hospital local, y así desvió su camino del de la ciudadana.

“Chao, Édgar Contreras, ojalá se vaya preso hiju***, por toda la gente que se ha muerto en Arauca, es su culpa; trabaje, vago. Es un hiju***, es quien se ha robado la plata de nuestro departamento”, le gritó la mujer y concluyó asegurando que “pero, me imagino que ahorita me va a mandar pegar un pepazo por decirle la verdad”.