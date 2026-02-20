Judicial

Capturado Medio Labio, implicado en un millonario lavado de activos del Clan del Golfo. Estas son las pruebas en su contra

John Henry González habría participado en el movimiento de 137 mil millones de pesos producto del tráfico de cocaína.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 12:20 p. m.
John Henry González Herrera, alias Medio Labio.
John Henry González Herrera, alias Medio Labio. Foto: Policía Nacional

En las últimas horas, se registró la captura de John Henry González Herrera, conocido como Medio Labio. Según las autoridades, este hombre, quien fue ubicado en Medellín, movió dineros de la banda criminal del Clan del Golfo durante varios años.

Con un mecanismo estructurado, Medio Labio —según la investigación de la Fiscalía— realizó un lavado de activos para ocultar el origen de las acciones ilegales de esta banda criminal.

Gobierno y Clan del Golfo reanudan diálogos tras superar suspensión: reunión en Bogotá destrabó la crisis del proceso

La Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General indicó que impartió instrucciones con el fin de establecer “los lineamientos delictivos” para “coordinar la salida del clorhidrato de cocaína a Europa”.

Igualmente, recepcionaba los pagos de los contactos internacionales para posteriormente realizar lo que se denomina un blanqueo de capitales ilícitos “mediante la compra de bienes y otras actividades comerciales, a nombre de terceras personas”.

Bogotá

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Nación

Voraz incendio en cabaña de Mendihuaca, Magdalena: las pérdidas son millonarias

Bogotá

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

4 Patas

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Medellín

Fiebre amarilla en Medellín: horarios y puntos de vacunación en febrero

Barranquilla

Funcionarios públicos de Barranquilla habrían filtrado información de allanamiento de la Dijin al Negrito del Rubí, un poderoso capo en Atlántico

Bogotá

No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

Política

Las insólitas condiciones del Clan del Golfo para negociar con el Gobierno Petro

Nación

Gobierno y Clan del Golfo reanudan diálogos tras superar suspensión: reunión en Bogotá destrabó la crisis del proceso

Medellín

¿Quiénes son los nuevos integrantes de la cúpula del Clan del Golfo que aparecen en un reciente video?

Todas estas acciones las realizó con el fin de evitar los seguimientos de las autoridades y darle una apariencia de legalidad a este dinero producto del tráfico de cocaína.

“Los análisis técnicos de comunicaciones cifradas y otros elementos materiales probatorios indican que estaría implicado en el envío de más de 44 toneladas de estupefacientes a destinos internacionales”, aclaró la Fiscalía mediante un comunicado.

SEMANA revela los secretos del proceso de paz de Petro con el Clan del Golfo: a estos lugares llevarán a todos los hombres armados

El tráfico de drogas realizado por el Clan del Golfo se hizo en cargamentos de frutas.

El método hawala

Los investigadores establecieron que hace unos años, alias Medio Labio abandonó el sistema financiero formal con el fin de “ayudar” los negocios del Clan del Golfo.

Las pruebas recolectadas señalaron que el hombre —con amplios conocimientos en el mundo de las finanzas— recurrió al nominado “método hawala”, el cual consiste en un “intercambio de divisas que consiste en el manejo de códigos o tokens de redes encriptadas para pagar los cargamentos” de droga.

Con este mecanismo realizó movimientos cercanos a los 137 mil millones de pesos en tan solo seis meses. “Se le atribuye el incremento injustificado de su patrimonio en 1.163 millones de pesos”.

El ente investigador estableció que alias Medio Labio tenía contacto con varios narcotraficantes y jefes del Clan del Golfo, entre estos, los hermanos Pablo Felipe y Santiago Ariel Zuluaga, quienes fueron detenidos hace poco en España.

El hombre deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos derivados del narcotráfico, enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar y ofrecer.

La Fiscalía General puso de presente un grave antecedente que podría generar la apertura de otras líneas de investigación.

En este sentido, se señaló que en por lo menos tres oportunidades habría entregado dinero a integrantes tanto de la Policía Nacional como de Migración Colombia para que le entregaran información clasificada con el fin de evitar su detención.

Más de Nación

Cantante de TransMilenio se hace viral por impactante cifra recolectada en su trabajo.

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Incendio en Mendihuaca, Magdalena.

Voraz incendio en cabaña de Mendihuaca, Magdalena: las pérdidas son millonarias

Plaza España

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

Jornada de adopción de mascotas en Bogotá

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Habitantes de Medellín podrán vacunarse gratuitamente contra la fiebre amarilla el próximo 28 de febrero en más de 80 puntos de la ciudad.

Fiebre amarilla en Medellín: horarios y puntos de vacunación en febrero

-

Funcionarios públicos de Barranquilla habrían filtrado información de allanamiento de la Dijin al Negrito del Rubí, un poderoso capo en Atlántico

Hallazgo en Aeropuerto El Dorado.

No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

Presidente Gustavo Petro con el nuevo pasaporte.

¿Las personas que tengan el pasaporte antiguo deberán cambiarlo por el nuevo que presentó Petro? Cancillería respondió

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este viernes una nueva medida sobre los impuestos en la ciudad. Se trata del ‘Predial Social’, una novedosa estrategia con la que se busca ayudar a los deudores caleños en situación de vulnerabilidad. Foto Jorge Orozco / El País

Pago de impuesto predial en Cali este 2026: así puede descargar la factura; aproveche el 15 % de descuento

Noticias Destacadas