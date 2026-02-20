Capturado Medio Labio, implicado en un millonario lavado de activos del Clan del Golfo. Estas son las pruebas en su contra

En las últimas horas, se registró la captura de John Henry González Herrera, conocido como Medio Labio. Según las autoridades, este hombre, quien fue ubicado en Medellín, movió dineros de la banda criminal del Clan del Golfo durante varios años.

Con un mecanismo estructurado, Medio Labio —según la investigación de la Fiscalía— realizó un lavado de activos para ocultar el origen de las acciones ilegales de esta banda criminal.

La Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General indicó que impartió instrucciones con el fin de establecer “los lineamientos delictivos” para “coordinar la salida del clorhidrato de cocaína a Europa”.

Igualmente, recepcionaba los pagos de los contactos internacionales para posteriormente realizar lo que se denomina un blanqueo de capitales ilícitos “mediante la compra de bienes y otras actividades comerciales, a nombre de terceras personas”.

Todas estas acciones las realizó con el fin de evitar los seguimientos de las autoridades y darle una apariencia de legalidad a este dinero producto del tráfico de cocaína.

“Los análisis técnicos de comunicaciones cifradas y otros elementos materiales probatorios indican que estaría implicado en el envío de más de 44 toneladas de estupefacientes a destinos internacionales”, aclaró la Fiscalía mediante un comunicado.

El tráfico de drogas realizado por el Clan del Golfo se hizo en cargamentos de frutas.

El método hawala

Los investigadores establecieron que hace unos años, alias Medio Labio abandonó el sistema financiero formal con el fin de “ayudar” los negocios del Clan del Golfo.

Las pruebas recolectadas señalaron que el hombre —con amplios conocimientos en el mundo de las finanzas— recurrió al nominado “método hawala”, el cual consiste en un “intercambio de divisas que consiste en el manejo de códigos o tokens de redes encriptadas para pagar los cargamentos” de droga.

Con este mecanismo realizó movimientos cercanos a los 137 mil millones de pesos en tan solo seis meses. “Se le atribuye el incremento injustificado de su patrimonio en 1.163 millones de pesos”.

El ente investigador estableció que alias Medio Labio tenía contacto con varios narcotraficantes y jefes del Clan del Golfo, entre estos, los hermanos Pablo Felipe y Santiago Ariel Zuluaga, quienes fueron detenidos hace poco en España.

El hombre deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos derivados del narcotráfico, enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar y ofrecer.

La Fiscalía General puso de presente un grave antecedente que podría generar la apertura de otras líneas de investigación.

En este sentido, se señaló que en por lo menos tres oportunidades habría entregado dinero a integrantes tanto de la Policía Nacional como de Migración Colombia para que le entregaran información clasificada con el fin de evitar su detención.