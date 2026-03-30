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Capturan a alias Wilder, quien sería un sanguinario cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

De acuerdo con la Policía, el capturado haría parte de la estructura Yeison Leudo Chaverra.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 2:12 p. m.
Operativo de la Policía contra el Clan del Golfo en Antioquia
Operativo de la Policía contra el Clan del Golfo en Antioquia Foto: Policía

La Policía reportó la captura en las últimas horas de alias Wilder, quien sería un peligroso cabecilla del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, “la Policía, en coordinación con la Fiscalía y con el apoyo del Ejército Nacional, en zona rural del municipio de Tarazá (Antioquia), mediante diligencia de allanamiento y registro, realizó la captura del ciudadano Wilson Flórez Anaya, alias Wilder, presunto segundo cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra, del grupo armado organizado EGC, requerido por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado”.

Capturada presunto integrante del Clan del Golfo en Antioquia.
Capturada presunta integrante del Clan del Golfo en Antioquia. Foto: Policía
La Policía en operativo de captura contra presuntos integrantes del Clan del Golfo.
Ejército y Policía durante operativo de captura contra presuntos integrantes del Clan del Golfo. Foto: Policía

Añadió la autoridad policial que, “así mismo, se logró la captura en flagrancia de dos individuos por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como la incautación de una pistola calibre 9 mm, una granada de fragmentación, equipos de comunicación y material de intendencia”.

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Sobre el golpe al Clan del Golfo, dijo el coronel Óscar Andrés Gómez, director de Investigación Criminal e Interpol (encargado), que “alias Wilder contaría con una trayectoria criminal de aproximadamente 14 años; presuntamente coordinaba el acopio, custodia y exportación de más de 3 toneladas mensuales de cocaína con destino a países de Centroamérica y Norteamérica”.

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Capturados presuntos integrantes del Clan del Golfo.
Capturados presuntos integrantes del Clan del Golfo. Foto: Policía

De igual manera, señaló que está “siendo responsable de promover confrontaciones armadas contra el ELN, situación que habría generado el desplazamiento forzado de más de 100 familias en la región”.

“También se le atribuye la autoría intelectual de homicidios, feminicidios, reclutamiento de menores y extorsiones en el Bajo Cauca antioqueño. Estaría vinculado con la administración de rentas ilícitas derivadas de la explotación minera ilegal, que generarían ingresos superiores a los $1.000 millones de pesos mensuales”, indicó la Dijín.

Frente al proceso judicial de los detenidos, indicó la Policía que “los capturados y los elementos incautados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien dio legalidad al procedimiento, y a quienes les imputaron cargos por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”.