Carlos Rodríguez, saliente Contralor General, le pide al Presidente, la Policía y la UNP que garanticen su seguridad

Carlos Hernán Rodríguez, el saliente contralor general, le pidió al presidente Gustavo Petro; el director de la Policía Nacional, general William Salamanca; y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que se tomen las medidas para que se le siga garantizando su seguridad.

En el recurso de aclaración pide el Consejo de Estado defina “a partir de qué momento se invalida la elección”, esto en referencia a que no hay una claridad sobre uno de los puntos principales que hace referencia al examen de la Universidad Industrial de Santander (UIS). “Hay algo que se llaman derechos adquiridos de la buena fe”.

“Apenas va a iniciar mi pelea para el respeto de mis derechos”, aseveró. “Quiero que se me aclare a partir de qué momento quedó nulo el procedimiento. Si reviso la providencia en ningún momento se hace mención al informe que envió la Universidad”.

Rodríguez fue claro al señalar no tiene ninguna responsabilidad sobre la decisión, que son sus derechos los que han sido afectados y recordó que “el Congreso de la República, no esté sino el anterior, me excluyó de la lista de personas facultadas para ser elegibles. Fue ese mismo Congreso el que hizo la nueva lista, pero no había razón para excluirme, excepto el género, pero yo cumplía con todos los requisitos”.

Como lo anticipó SEMANA; la defensa de Rodríguez presentó una aclaración que permitirá que el “fallo se adecúe” al Derecho. “La sentencia judicial afecta mis derechos como ciudadano y como persona que participó en un proceso de elección (...) Jamás he tenido un juicio de reproche”. Aseguró que cumplió con todos los trámites que ordena la ley y que se ganó su lugar en la lista al tener la mejor calificación en el examen.

La pregunta clave

Mientras tanto planteó que la persona llamada a reemplazarlo en su cargo es, jurídicamente, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, “las normas legales reglamentan el funcionamiento de la Contraloría y determinan con claridad que quién suplirá las ausencias definitivas del Contralor le corresponderán a la persona que funja, en ese momento de ejecutoria de la sentencia, como vicecontralor general, esa persona deberá estar en el ejercicio del cargo hasta el momento que se realice una nueva elección”.

“El Contralor General no ha sido destituido y les pido que hagan claridad sobre esa situación, lo que se ha presentado es la anulación de un procedimiento frente a un tema de la elección”, aclaró. “Esto siempre ha sido una lucha, que ya llevo un año, es que a mí me excluyeron deliberadamente de una lista que pasó la universidad de 20 personas habilitables para ser seleccionadas y ahí tuvo el primer lugar en una prueba de conocimientos”.

El saliente Contralor General indicó que siempre cumplió con todos los requerimientos establecidos por la ley y en cumplimiento de un fallo del Tribunal: “Faltaba más que tuviera la culpa el Contralor de cumplir las normas que el Estado me impone”

Carlos Hernán Rodríguez ya presentó el recurso de aclaración ante el Consejo de Estado frente al fallo que anuló su elección como contralor general de la República para el periodo 2022-2026. En uno de los aportes conocidos por SEMANA, el jefe del control fiscal le pedirá al alto tribunal que establezca que se pueda presentar nuevamente al cargo.

