Carro fúnebre de Piedad Córdoba es similar al que trasladó restos de Jorge Oñate en 2021

“Eterna Piedad”

“El interés de Piedad Córdoba fue que no me liberaran para poder cobrar el trofeo”: Ingrid Betancourt y sus recuerdos tras la muerte de la exsenadora

“Yo jamás pensé que iba a enterrar a mi mamá así, yo pensé que me la iban a matar algún día. [Ella fue] el sol que me iluminaba, la estrella que me daba todo. Todo lo hacía por ella. No tengo palabras sino para descansar y llorar porque no sé cómo superar”, dijo el hombre en voz alta desde la iglesia Santa Lucía de Medellín.