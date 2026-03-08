Elecciones 2026

Carro, perro y celular, ¿qué no debe llevar a las urnas este domingo 8 de marzo?

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones con el fin de permitir agilidad durante la jornada electoral.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 11:41 a. m.
Siga las recomendaciones para ir a votar este domingo 8 de marzo.
Siga las recomendaciones para ir a votar este domingo 8 de marzo. Foto: Getty / Montaje Semana

En medio del desarrollo de la jornada electoral, en diferentes partes del país se ha reportado congestión debido a la gran cantidad de votantes que han llegado, de forma temprana, a los puntos asignados para ejercer su derecho.

El uso de dispositivos móviles no está permitido dentro de los puestos de votación.
🔴 EN VIVO | Elecciones hoy en Colombia: siga en directo los horarios, votaciones y últimas noticias
YouTube video c6T5oas8x5Q thumbnail

Lugares emblemáticos como Corferias y Unicentro, en Bogotá, o colegios y universidades en el resto del país, han sido escenario de una gran aglomeración de ciudadanos.

En medio de esta situación, las autoridades han lanzado una serie de recomendaciones para evitar la congestión y agilizar el proceso de ingreso a los respectivos lugares.

¿Es bueno llegar en carro a los puntos de votación?

Las autoridades han recomendado evitar llegar en carro a los puntos de votación, pues en algunos se han realizado acordonamientos y cierre de vías aledañas de forma preventiva, para garantizar la seguridad y evitar los trancones y congestión.

Medellín

Medellín implementa plan especial de tránsito para regular la movilidad durante las elecciones del Congreso este domingo 8 de marzo

Nación

Elecciones 2026: MinDefensa reporta movilización irregular de 2.400 personas desde Venezuela

Nación

Elecciones cambian la agenda del 8M en Colombia: puntos de encuentro, fechas y horarios en diferentes ciudades

Nación

¿Cambiaron su lugar de votación en EE. UU.?: Cancillería aclara ajustes en el sistema

Nación

Registraduría Nacional | ¿Dónde puede votar este domingo 8 de marzo en Colombia?

Nación

Alcalde de Arauca denuncia ingreso de extranjeros para presunto fraude electoral

Medellín

Metro de Medellín es gratis este domingo 8 de marzo para facilitar la votación en las elecciones legislativas

Política

🔴 EN VIVO | Elecciones hoy en Colombia: denuncian irregularidades en 49 municipios

Política

Liberan a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara del Centro Democrático capturado con 20 millones de pesos en efectivo

Confidenciales

Vicky Dávila llamó a los colombianos para que acudan a las urnas y voten la consulta: “Juntos tenemos que cambiar este país”

De esta manera, se le ha solicitado a la ciudadanía utilizar el transporte público y otros medios de movilidad para no complicar los accesos a estos puntos y así permitir que la movilidad fluya con normalidad.

¿Se puede ir a votar con la mascota?

Las mascotas se han ido convirtiendo en parte fundamental de las familias, razón por la que en la actualidad los centros comerciales, restaurantes y otros espacios públicos permiten su ingreso, algo que en el pasado no se daba.

¿Por qué las elecciones de este domingo son cruciales? 13 líderes del país explican lo que define Colombia hoy en las urnas
Caminata Ladridos por la Paz Emisora Boom y El País
En la medida de lo posible, se ha solicitado no acudir con mascotas a los puntos de votación. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Ahora, ante el llamado de las instituciones para participar de esta jornada democrática, muchos ciudadanos se han preguntado si pueden asistir a ejercer su derecho al voto en compañía de sus mascotas.

Aunque no hay una restricción puntual sobre la presencia de animales en los puntos de votación, la recomendación para los sufragantes es la de evitar llevarlos; sin embargo, en caso de que no tengan otra opción, se ha pedido que se contemplen todas las medidas de seguridad para que no se presenten incidentes mientras se está en las urnas.

De esta manera, se ha pedido evitar que los animales interfieran con la movilidad del espacio destinado para las votaciones, tenerlos siempre con su correa y, en caso de ser un animal de tratamiento especial, acudir con el bozal.

¿Se puede llevar celular?

El uso de celular es algo sobre lo cual hay bastante incertidumbre.

Registrador Hernán Penagos enviará copia de las actas electorales al presidente Gustavo Petro: “Para que haga su tarea de revisar”
Estudiantes revisan sus teléfonos móviles antes del inicio de las clases.
El uso de celulares está prohibido en los puntos de votación. Foto: AFP

Al respecto, las autoridades indican que este dispositivo se puede portar sin ningún problema, pero no se permitirá utilizarlo, ni activar sus funciones de cámara o grabación, cuando se esté en el puesto de votación, el cubículo o las respectivas urnas.

De hecho, en algunos puntos se pueden ver señales de prohibido su uso, razón por la cual las autoridades piden respetar las instrucciones y evitar enfrentamientos con las autoridades.

Más de Nación

El presidente Gustavo Petro insiste en su tesis de un supuesto "fraude electoral".

Presidente Petro se refirió a auditoría realizada en Coosalud EPS: “Le toca actuar a la Fiscalía”

La capital de Antioquia presenta un alto flujo vehicular en época decembrina

Medellín implementa plan especial de tránsito para regular la movilidad durante las elecciones del Congreso este domingo 8 de marzo

Captura del video compartido por el ministro.

Elecciones 2026: MinDefensa reporta movilización irregular de 2.400 personas desde Venezuela

Mujeres participando en las marchas dispuestas para visibilizar las luchas por la igualdad de género

Elecciones cambian la agenda del 8M en Colombia: puntos de encuentro, fechas y horarios en diferentes ciudades

ELECCIONES 2026

¿Cambiaron su lugar de votación en EE. UU.?: Cancillería aclara ajustes en el sistema

Imagen de referencia de la Registraduría y nueva aplicación digital.

Registraduría Nacional | ¿Dónde puede votar este domingo 8 de marzo en Colombia?

El alcalde de Arauca, Juan Quenza, realizó un operativo junto a la Policía para detener a ciudadanos que presuntamente iban a vender su voto.

Alcalde de Arauca denuncia ingreso de extranjeros para presunto fraude electoral

Medellín.

Metro de Medellín es gratis este domingo 8 de marzo para facilitar la votación en las elecciones legislativas

Usuario disfruta de las ventajas de tener conectividad e internet en su casa

¿Cómo logró ‘Mi Casa Bacana Digital’ llevar internet a 40.000 hogares del Atlántico?

Noticias Destacadas