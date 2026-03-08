En medio del desarrollo de la jornada electoral, en diferentes partes del país se ha reportado congestión debido a la gran cantidad de votantes que han llegado, de forma temprana, a los puntos asignados para ejercer su derecho.

Lugares emblemáticos como Corferias y Unicentro, en Bogotá, o colegios y universidades en el resto del país, han sido escenario de una gran aglomeración de ciudadanos.

En medio de esta situación, las autoridades han lanzado una serie de recomendaciones para evitar la congestión y agilizar el proceso de ingreso a los respectivos lugares.

¿Es bueno llegar en carro a los puntos de votación?

Las autoridades han recomendado evitar llegar en carro a los puntos de votación, pues en algunos se han realizado acordonamientos y cierre de vías aledañas de forma preventiva, para garantizar la seguridad y evitar los trancones y congestión.

De esta manera, se le ha solicitado a la ciudadanía utilizar el transporte público y otros medios de movilidad para no complicar los accesos a estos puntos y así permitir que la movilidad fluya con normalidad.

¿Se puede ir a votar con la mascota?

Las mascotas se han ido convirtiendo en parte fundamental de las familias, razón por la que en la actualidad los centros comerciales, restaurantes y otros espacios públicos permiten su ingreso, algo que en el pasado no se daba.

En la medida de lo posible, se ha solicitado no acudir con mascotas a los puntos de votación. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Ahora, ante el llamado de las instituciones para participar de esta jornada democrática, muchos ciudadanos se han preguntado si pueden asistir a ejercer su derecho al voto en compañía de sus mascotas.

Aunque no hay una restricción puntual sobre la presencia de animales en los puntos de votación, la recomendación para los sufragantes es la de evitar llevarlos; sin embargo, en caso de que no tengan otra opción, se ha pedido que se contemplen todas las medidas de seguridad para que no se presenten incidentes mientras se está en las urnas.

De esta manera, se ha pedido evitar que los animales interfieran con la movilidad del espacio destinado para las votaciones, tenerlos siempre con su correa y, en caso de ser un animal de tratamiento especial, acudir con el bozal.

¿Se puede llevar celular?

El uso de celular es algo sobre lo cual hay bastante incertidumbre.

El uso de celulares está prohibido en los puntos de votación. Foto: AFP

Al respecto, las autoridades indican que este dispositivo se puede portar sin ningún problema, pero no se permitirá utilizarlo, ni activar sus funciones de cámara o grabación, cuando se esté en el puesto de votación, el cubículo o las respectivas urnas.

De hecho, en algunos puntos se pueden ver señales de prohibido su uso, razón por la cual las autoridades piden respetar las instrucciones y evitar enfrentamientos con las autoridades.