JUDICIAL

Carrusel de contratos: condenan al exsenador Iván Moreno, hermano del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno

Moreno fue condenado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

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Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 7:02 p. m.
Exsenador Iván Moreno fue condenado por el 'carrusel de la contratación'
Exsenador Iván Moreno fue condenado por el 'carrusel de la contratación' Foto: Guillermo Torres

Cuando se pensó que todo estaba dicho en el escándalo de corrupción conocido como el ‘carrusel de contratos de Bogotá’, la Corte Suprema de Justicia notificó este viernes, 13 de marzo, una nueva condena, ahora en contra del exsenador Iván Moreno, hermano del fallecido exalcalde de Bogotá Samuel Moreno.

Iván Moreno Rojas, el hermano de Samuel Moreno, que también fue condenado por el carrusel de la contratación

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, el exsenador habría incurrido en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, todo como parte de una lista de contratos que fueron entregados durante la administración del entonces alcalde Samuel Moreno.

“Que, leídos y aceptados los cargos, el acta que suscriba, junto con las precisiones contenidas en el auto que resolvió la situación jurídica, se tendrán como acusación en una sentencia condenatoria proferida por la Sala Especial de Primera Instancia, en la que se le reconocerá una rebaja de la tercera parte de la pena dosificada”, señaló la Corte Suprema.

Aun con la rebaja de pena, la Corte Suprema fijó una condena de 51 meses de prisión, lo que equivale a cuatro años, que serán descontados del tiempo que ha estado privado de la libertad. Adicionalmente, impuso una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena.

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SAMUEL MORENO
El exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas (QEPD) también fue condenado. Foto: Carlos Julio Martinez Semana

“Negar los mecanismos sustitutivos de suspensión condicional de la pena privativa de la libertad y prisión domiciliaria, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Por tanto, deberá descontar la prisión impuesta en el establecimiento penitenciario que para el efecto designe el Inpec”, explicó la decisión que condenó al exsenador Moreno.

La condena además incluye una multa superior a los 880 millones de pesos que el exsenador deberá pagar para mantener la libertad de la que hasta el momento goza, mientras queda ejecutoriado el fallo que lo convirtió en condenado. Incluso lo condenó al pago de daños a la ciudad de Bogotá.

“Condenar al pago de daños y perjuicios a favor del Distrito por el daño patrimonial irrogado en cuantía de siete mil millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento noventa y ocho mil sesenta y cuatro pesos ($7.657.198.064,00), valor que deberá ser actualizado al momento de su efectivo pago”, advierte la decisión.

SAMUEL MORENO
Samuel Moreno (QEPD), hermano del exsenador Iván Moreno, fue condenado.

La misma Corte advierte que, ante esta decisión, aún le queda una posibilidad de defenderse al exsenador Iván Moreno a través del recurso de apelación, que será resuelto por la Sala de Casación del mismo tribunal.