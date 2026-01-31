Olla podrida en el Ejército: habla esposa de alias Brandon, infiltrado asesinado en operación contra el Paisa Duber. Militares pretendían cobrar recompensa

Brandon Gutiérrez, un joven de 24 años, quien fue infiltrado por el Ejército en las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, fue el eslabón que, sin pensarlo, terminaría destapando lo que sería una olla podrida en la institución militar en la que oficiales y suboficiales, supuestamente, se amangualaron para cobrar millonarias recompensas presentando información falsa.

Gutiérrez desapareció en abril de 2025 y, de acuerdo con la información que reposa en una denuncia en la Fiscalía y que conoció SEMANA, fue torturado y asesinado por las disidencias de Mordisco cuando se enteraron de que se trataba de un infiltrado del Ejército.

El papel de Brandon era entregar información a inteligencia militar y policial sobre alias Paisa Duber, un hombre de confianza de Mordisco, quien tenía como misión la expansión de la organización criminal entre los departamentos de Guaviare y Caquetá.

El Paisa Duber había sido elevado en su categoría a objetivo de alto valor y el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa superior a los 1.000 millones de pesos por su ubicación.

Andrea Pinto (nombre cambiado por seguridad), esposa de Brandon, habló con SEMANA sobre el papel que él desempeñaba en las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

Este fue el último chat que le envió alias Brandon a su pareja, en abril de 2025. Era el infiltrado de las Fuerzas Militares en la cacería al Paisa Duber. Foto: :SUMINISTRADO A SEMANA

“El último día que él me escribió fue el 11 de abril (2025). Me dijo: ‘Mija, voy para La Paz, pendiente, ojo por ahí’. Eso fue el viernes, pasó el sábado y él no se volvió a comunicar. Ya el 14 de abril fue que el frente primero sacó un comunicado donde decía que, según él, trabajaba con los dos de Calarcá”, dijo Andrea.

De acuerdo con el relato de Andrea, los hombres de Mordisco creían que Brandon era infiltrado de un bando enemigo, como las disidencias de las Farc de alias Calarcá, quien fue socio de Mordisco, pero por diferencias frente al proyecto de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro se dividieron y entraron en confrontación.

“Desde ahí, él no volvió a aparecer y ya fue la noticia de que él estaba muerto, pero hasta el día de hoy nosotros nunca recibimos una foto o el cuerpo de él”, indicó la esposa del hombre infiltrado en las disidencias de las Farc.

Sobre su rol en la organización criminal de Mordisco, indicó que su esposo comenzó como mandadero, la persona que le llevaba y traía cosas a alias el Viejo, es decir, al Paisa Duber. De esta manera se había ganado su confianza.

Chats en poder de SEMANA muestran que el Ejército había advertido en un radiograma sobre el atentado a la base de Puerto Jordán, en Arauca, cometido por el ELN. Foto: :SUMINISTRADO A SEMANA

“Él me decía que el Viejo era el que iba a cambiar todo por acá”, señaló Andrea. De acuerdo con el relato de la mujer, Brandon también fue señalado como uno de los supuestos partícipes de la masacre de ocho religiosos en la región de Calamar, en el Guaviare, en hechos que se presentaron entre el 4 y el 5 de abril de 2025.

“Luego pasó que capturaron a otras dos personas que decían que ellas eran las responsables de esos hechos y no mi esposo”, dijo.

Brandon, según el relato de Andrea, comenzó a formar parte de las disidencias de Mordisco hace dos años aproximadamente, cuando tenía 22 años. Antes de enlistarse con el grupo criminal, había trabajado en temas políticos con un aspirante a la Alcaldía de Calamar de apellido Gómez.

Nuevos hallazgos sobre la olla podrida del Ejército. Foto: DANIEL JARAMILLO

“Él si duró un año en las disidencias, fue mucho. Él era el que les hacía los favores, les compraba cosas, después él se internó por allá en la selva, iba y venía, no me daba explicaciones sobre lo que hacía”, relató.

Según reveló SEMANA, la información que entregó Brandon fue clave para que el Ejército diera de baja a alias Paisa Duber en una operación militar, el 14 de abril de 2025.

La denuncia que cursa en la Fiscalía acusa a oficiales y suboficiales de querer cobrar una recompensa suplantando a alias Brandon, quien logró introducir un dispositivo electrónico para que fuera seguido en tiempo real.

El presunto entramado corrupto de los militares se dio luego de la muerte del Paisa Duber, cuando los uniformados crearon informes falsos y presentaron una nueva fuente conocida como la India, con el propósito de cobrar cerca de 600 millones de pesos como recompensa.

Sobre estos hechos, Andrea afirmó a SEMANA que ese dinero de la recompensa no debería ser pagado a los uniformados que habrían diseñado el plan corrupto. Por el contrario, dijo que debería ser entregado a ella, al considerar que gracias a la información que entregó su pareja, el Ejército logró un positivo.

“La intención mía es que la recompensa me la paguen a mí porque él era el que veía por la familia, y obviamente eso ha sido muy duro para mí como mamá porque me quedé sola”, indicó.

Alias Paisa Duber. Foto: EJÉRCITO NACIONAL

Atentado advertido

Un capítulo de la olla podrida en el Ejército con los dineros de gastos reservados que son destinados para combatir a objetivos criminales de alto valor como Paisa Duber y prevenir acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública, revelado por SEMANA, ocurrió en 2024, en Arauca.

Allí, para septiembre de ese año, la base militar de Puerto Jordán fue atacada con explosivos por la guerrilla del ELN. El saldo fatal del atentado terrorista fue de tres uniformados muertos y 26 más heridos.

SEMANA revela el chat militar que permanecía oculto, y que sería una prueba fundamental con la que se confirma que el atentado terrorista había sido advertido días antes a través de un documento secreto conocido como radiograma 24174233.

El mensaje militar de carácter confidencial señala: “Respetuosamente permito alertar ese comando X información suministrada por fuente humana X eval C-3, proc S2, BAACA18 X integrantes pertenecientes al GAO-ELN pretenden realizar acción terrorista modalidad lanzamiento de artefactos explosivos improvisados (tatucos) contra el cantón militar Puerto Jordán”.

El radiograma dice: “Requiérese alertar unidades comprometidas bajo su mando X propósito prevenir, detectar, anticipar, contrarrestar amenaza terrorista X afectación propias tropas”.

El radiograma circuló en los chats militares el 13 de septiembre de 2024, cinco días antes del atentado terrorista que se presentó el 18 de abril.

Comunicado de las Farc. Foto: :SUMINISTRADO A SEMANA

SEMANA reveló el caso de un mayor, a quien le habían encomendado realizar tareas de inteligencia y contrainteligencia para la mencionada fecha, recibiendo dineros de gastos reservados, y al parecer, el oficial, en lugar de cumplir con la tarea designada, habría creado informes militares falsos con el propósito de quedarse con los recursos que ascendían a cerca de 2 millones de pesos.

SEMANA consultó con el Ministerio de Defensa sobre el caso de la esposa de alias Brandon, e indicaron que la recompensa se paga directamente a quien brindó la información y “acorde con los protocolos y normas establecidas”.

Sobre el caso de Arauca, desde el Ejército confirmaron que el radiograma revelado por SEMANA en los chats militares es verídico. Aclararon que en su momento se tomaron las medidas necesarias para contrarrestar acciones terroristas contra la base de Puerto Jordán.

Incluso indicaron que el día del atentado, dos de los presuntos responsables fueron capturados. Asimismo, señalaron desde el Ejército que el caso del mayor que habría hecho un mal uso de los dineros de gastos reservados fue denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría.