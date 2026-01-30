NACIÓN

Lanzan impresionante operación militar en El Tambo, Cauca: buscan cerrarle el paso a las disidencias de Mordisco

Las autoridades intentan bloquear los corredores de movilidad del narcotráfico.

Gabriel Salazar López

30 de enero de 2026, 11:41 a. m.
Operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc.
Una impresionante operación militar lanzó el Ejército Nacional mediante la Tercera División en el departamento del Cauca en contra de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. De acuerdo con la institución militar, lo que buscan es poder cerrarle el cerco a los ilegales en esta zona del país.

“Más de 300 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 4 se preparan para ser insertados vía aérea y posicionados estratégicamente en zona rural de Huisitó, Honduras y Nayita, jurisdicción del municipio de El Tambo, #Cauca", precisaron por medio de su cuenta en la red social X.

Al mismo tiempo, dieron a conocer que estarán en las zonas estratégicas para el narcotráfico y otras economías de este grupo armado.

“En el desarrollo de la operación militar, las tropas tienen como misión bloquear los corredores de movilidad del grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño, grupo criminal que está al servicio delictivo de alias Zamora, integrante del Bloque Occidental Jacobo Arenas con injerencia en el Cañón del Micay”, agregaron.

Dicha operación se encuentra en desarrollo y se espera que en las próximas horas desde el Ejército Nacional puedan entregar detalles de los resultados que han logrado obtener.

“Estas operaciones militares sostenidas se ejecutan para afectar las capacidades de este grupo armado organizado, debilitar sus estructuras logísticas y contribuir a la protección de las comunidades. Las acciones se adelantan en estricto respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, finalizaron.

Jhon Alexander Jiménez Marín, alias Zamora, sería el disidente de las Farc detrás del secuestro de 31 soldados en el municipio de El Tambo, en Cauca, además, de intimidar a la comunidad en la zona para que adelante asonadas contra los operativos que llevan a cabo las Fuerzas Militares hacia esa organización criminal.

No
Las autoridades también han podido identificar que Jiménez Marín estaría a cargo de proteger los cultivos ilícitos en esas zonas, sería autor de ataques terroristas contra la comunidad y la Fuerza Pública, y habría ejecutado asonadas contra procesos de erradicación.

