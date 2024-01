“Casi todo lo que dice en sus ‘informes’ es mentira”: Peñalosa le cae a Claudia López por cifras que no cuadran y por las que sacó pecho

Según la publicación de Peñalosa, los datos ofrecidos por López no concuerdan con la realidad, pues él asegura que la exmandataria solo instaló cámaras reguladoras de tráfico y no dispositivos enfocados a mejorar la seguridad en la capital.

Aunque Claudia López aseguró que instaló 8.500 cámaras de seguridad, Carolina Arbeláez la desmiente y revela que desde 2020 no se hizo compra alguna en Bogotá

Según información publicada por ella en su cuenta en X, durante la administración de López no se instaló ninguna cámara y, pro el contrario, más de 1.000 dejaron de funcionar.

“La ex alcaldesa en un programa de Yamid Amat aseguró que había instalado 8.500 cámaras de seguridad en Bogotá, información que es completamente falsa. Claudia López no instaló UNA sola cámara durante su mandato, Bogotá tiene 5828 cámaras de @SeguridadBOG de las cuales 1.282 están fuera de servicio y por incompetentes no fueron capaces de repararlas. Gobernó a punta de mentiras y así pretende llegar a la Presidencia”, fueron las palabras de Arbeláez.