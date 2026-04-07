Caso UNGRD: Este es el escrito de acusación que, según el Tribunal, la Fiscalía radicó tarde y dejó en libertad a Ricardo Bonilla

La Fiscalía tenía la responsabilidad de radicar el escrito de acusación contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en un término definido por la misma ley, pero no lo hizo y el Tribunal de Bogotá, el mismo que ordenó la medida de aseguramiento contra los exministros vinculados al escándalo de la UNGRD, ahora dejó en libertad a Bonilla por vencimiento de términos.

Exministro Ricardo Bonilla, investigado por saqueo de la UNGRD, queda en libertad. Tribunal de Bogotá tomó la decisión

SEMANA conoció el documento con el detalle de la acusación contra los exministros de Hacienda e Interior en el gobierno del presidente Gustavo Petro y señalados como responsables en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

En el escrito de acusación se detallan los hechos, pruebas y evidencias en contra de los exministros. Se trata del soporte para llevar a juicio a Bonilla y Velasco por los delitos que fueron imputados en las etapas preliminares del proceso en su contra y que, por lo menos en el caso de Bonilla, los tuvo hasta este martes privados de la libertad.

“La empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho, esto es, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, lapso durante el cual direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las Comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara”, dijo la Fiscalía en la acusación.

Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Foto: Suministrada a Semana

Para la Fiscalía no hay duda de que los exministros del presidente Gustavo Petro conformaron una “empresa criminal” con el único propósito de utilizar los recursos destinados a la mitigación de emergencia en los territorios más necesitados del país, para corromper congresistas y lograr la aprobación de proyectos en el Congreso.

“La organización delincuencial de la cual Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González hacen parte se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual, sus integrantes desarrollaron un rol delictivo específico e indispensable, sin cuya concurrencia no se hubiese alcanzado la finalidad propuesta”, señaló la Fiscalía en el escrito de acusación.

En el documento de 287 páginas, la Fiscalía advierte que tanto Bonilla, como Velasco, “lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal; impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva”, para cumplir compromisos previamente definidos por la organización criminal que recibió instrucciones en la Casa de Nariño.

“Dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del lNVIAS y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas; plantearon las líneas base del modus operandi, consistieron en comprar congresistas”, advierte el escrito de acusación.

Aunque Bonilla quedó en libertad por vencimiento de términos, la Fiscalía aseguró que el proceso en su contra continúa y con la acusación en la Corte Suprema de Justicia arranca otra etapa en el proceso por el escándalo de corrupción de la UNGRD.