Caso Uribe: Corte Suprema inadmitió el recurso de casación del abogado Diego Cadena

Por un tema de forma, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó para su estudio el recurso de casación que había presentado el abogado Diego Javier Cadena Ramírez en contra del fallo que le impuso el pasado 11 de marzo el Tribunal Superior de Bogotá.

En ese fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior le aumentó la condena a ocho años y seis meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en calidad de coautor.

Cadena fue señalado de haber ejercido presiones para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda cambiara su declaración y entregara un testimonio a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Captura de video de la reunión entre el abogado Diego Cadena y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota. Foto: Captura de video

En esta retractación, que iba a ser presentada ante la Corte Suprema de Justicia, Monsalve debía señalar directamente al senador Iván Cepeda de haberle hecho ofrecimientos para que vinculara al exmandatario con grupos paramilitares.

“Es inocultable que, al margen de qué beneficios por colaboración se le hayan concedido a Juan Guillermo Monsalve Pineda, su retractación lleva consigo la alteración de la verdad”, señala uno de los apartes del fallo de segunda instancia.

Igualmente, y aceptando los argumentos presentados por la apelación elevada por la Fiscalía General y los representantes de víctimas, el Tribunal Superior revocó el aparte que había absuelto a Cadena por el llamado caso Víctor.

En este sentido, se llegó a la conclusión de que el jurista —quien demostraba tener un poder firmado por el expresidente Uribe— también habría buscado al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido como Víctor, para que se retractara de los señalamientos que había hecho contra el exmandatario.

En contra de esta decisión, el abogado podrá presentar el recurso de impugnación especial en los próximos días.