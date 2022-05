Catherine Juvinao asustada por el ascenso de Rodolfo Hernández; ¿por qué le da miedo?

Muchas críticas ha recibido Catherine Juvinao, representante electa para la Cámara por Bogotá, luego que ratificara ahora su apoyo a la presidencia de la República al candidato Gustavo Petro. En un video de más de cinco minutos, Juviano explicó por qué no apoyará a Sergio Fajardo. La razón principal, el crecimiento de Rodolfo Hernández en las encuestas.

“Hace más o menos dos semanas yo estaba viendo la campaña presidencial desde una barrera, aun cuando apoyaba al candidato de mi partido, Sergio Fajardo, por quien tengo solo respeto. En mi lectura, estaban dos proyectos de cambio que se le estaban proponiendo al país, el del centro y el de la izquierda y uno empezaba a tomar más posibilidades de llegar, veía que el proyecto de cambio de la izquierda estaba logrando el cambio que exige hoy la ciudadanía”, explicó en primera instancia Juvinao.

Pero luego mostró la verdadera razón para apoyar a Petro y no seguir al lado de la campaña de Sergio Fajardo.

“Todo comenzó a cambiar hace una semana con el ascenso de Rodolfo Hernández, y ¿por qué esto me quita la tranquilidad? No porque tenga algo contra el ingeniero, sino porque entiendo al votante de Hernández como un votante que está indignado, pero no es petrista. Veo que el ingeniero Hernández no va a pasar a segunda vuelta, pero va a quedar muy cerca de Fico Gutiérrez y probablemente esos votos se van a ir para donde Fico y eso nos dejaría con el uribismo cuatro años más en el poder”, dijo la representante electa.

Ante las críticas que ha recibido, nuevamente afirmó que no está para tener feliz a todo el mundo. “Entiendo que esta decisión no les guste a unos, pero yo no me metí a la política para hacer feliz a todo el mundo. Si me metí a la política, al Congreso, es porque voy a tomar posición y voy a promover la transformación que hay que promover para este país”, aseveró Juvinao.

El por qué de mi adhesión a la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez en primera vuelta. Un mensaje sincero para mis amigos del Centro. pic.twitter.com/GobEn19woR — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) May 24, 2022

En las últimas horas, varios de los líderes de la campaña de Sergio Fajardo han preferido irse a otras candidaturas ante los bajos números del exalcalde de Medellín, una de ellas es la persona en mención.

Ante esto, El candidato sacó a relucir un video en el que Catherine, públicamente, respaldaba a Fajardo. Ella se encuentra hablando en una tarima, en donde da un discurso en el que explica por qué las personas deben votar por el candidato. Atrás se ve una proyección en la que se lee “Unidas con Fajardo” y “Fajardo Presidente” con los tonos verdes que caracterizan a su aspiración.

“El líder, que sin duda está rodeado de las mujeres más competentes y más preparadas de este país y ahí están con él, así que eso hay que reconocérselo. Porque él está rodeado de mujeres que realmente pueden hacer la diferencia y que ya lo vienen haciendo”, decía Juvinao en ese entonces.

Fajardo retomó el video para cuestionar la decisión de la mujer de apoyar a Gustavo Petro. “¡Gracias, Cathy Juvinao! Vamos a trabajar más duro para que sean más las mujeres que hagan la diferencia en la Colombia que queremos. Unidas con Fajardo”, comentó el candidato de la Centro Esperanza, luego de que la senadora electa hubiera anunciado su nueva adhesión.