Nación

Cayó alias Pinzas, presunto autor de atentado en el Huila en 2025, que dejó dos muertos y más de 30 heridos

En la acción participaron la Policía y el Ejército.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 10:36 p. m.
Los capturados en operativo de la Policía y el Ejército.
Los capturados en operativo de la Policía y el Ejército. Foto: Ejército

La Policía confirmó la captura de alias Pinzas, presunto integrante de las disidencias de las Farc, y quien habría sido uno de los responsables del atentado terrorista que dejó dos muertos y más de 30 heridos en el Huila en el 2025.

Como se recordará, los hechos ocurrieron en el mes de abril en La Plata, Huila, en donde en medio de una aglomeración de personas fue activada una moto cargada con explosivos.

Sobre la captura de alias Pizas y otras personas más, dijo la Policía que se “logró la captura de tres integrantes del Frente ‘Hernando González Acosta’ del denominado Estado Mayor Central, en los municipios de Gigante y La Plata (Huila)“.

Capturados en operativo de la Policía y el Ejército.
Capturados en operativo de la Policía y el Ejército. Foto: Ejército

Añadió la autoridad policial que: “entre los detenidos se encuentra alias ‘Miguel’ o ‘Pinzas’, señalado cabecilla de las Redes de Apoyo a Estructuras Residuales de esta organización ilegal”.

Salud

Alerta en Bogotá por pico respiratorio que se viene, ¿volverá el tapabocas?

Medellín

Reportan en Medellín el aberrante caso de una mujer en embarazo que fue secuestrada y violentada durante dos días: hay dos capturados

Bogotá

Violento robo en el norte de Bogotá: mujer recibió un disparo con arma traumática en medio de un fleteo; todo quedó en video

Nación

Fiscalía captura con fines de extradición a exmilitar venezolano de oposición: “Nos quieren poner en manos del régimen”

Bogotá

Ojo al dato: rutas de TransMilenio para llegar o salir del concierto de My Chemical Romance este martes 10 de febrero

Nación

Juan Diego Mercado, periodista de SEMANA, gana premio CPB por portada sobre desfinanciación de las Fuerzas Militares y de Policía

Cartagena

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Nación

Capturado alias Ayapel, presunto integrante del Clan del Golfo en el caribe

Nación

Combates con el Ejército en Caquetá dejan tres muertos de las disidencias de alias Calarcá

Nación

En menos de 24 horas se daría la extradición de alias Pipe Tuluá, jefe de La Inmaculada

La investigación de la Policía arrojó que “los capturados serían los responsables del atentado terrorista del pasado 17 de abril de 2025 en el municipio de La Plata, donde fue activada una motocicleta bomba que causó la muerte de dos personas y dejó 32 más lesionadas, un hecho criminal que afectó profundamente a la comunidad y generó rechazo en todo el país”.

Frente a la situación judicial que afrontan ahora los capturados, indicó la Policía que “estas personas deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego, conductas que atentaron directamente contra la vida, la integridad y la tranquilidad de la población civil”.

Esta es la moto que usaron para intentar ejecutar este ataque contra la fuerza pública.
En el atentado se uso una moto cargada con explosivos. Foto: Policía Nacional

Por su parte, el Ejército señaló que “fue capturado alias el Mototaxista, quien utilizaba su actividad cotidiana como mototaxista para cumplir funciones de logística, transporte e inteligencia delictiva al servicio de la estructura criminal”.

La autoridad militar también indicó que esta persona “es señalada de ser copartícipe en las labores de inteligencia y coordinación del atentado terrorista mediante motobomba ocurrido en el casco urbano de La Plata, así como coautor intelectual del homicidio de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela, registrado en el mes de diciembre. Además, era responsable del abastecimiento, movilidad y traslado de integrantes del grupo armado, constituyéndose en un elemento clave del componente logístico criminal”.

Más de Nación

Capturados en operativo de la Policía y el Ejército.

Cayó alias Pinzas, presunto autor de atentado en el Huila en 2025, que dejó dos muertos y más de 30 heridos

Foto de referencia sobre tapabocas

Alerta en Bogotá por pico respiratorio que se viene, ¿volverá el tapabocas?

Rescatan en Medellín a mujer que fue secuestrada para obligarla a abortar.

Reportan en Medellín el aberrante caso de una mujer en embarazo que fue secuestrada y violentada durante dos días: hay dos capturados

Los hechos sucedieron en la localidad de Suba.

Violento robo en el norte de Bogotá: mujer recibió un disparo con arma traumática en medio de un fleteo; todo quedó en video

Juven José Sequea, exmilitar venezolano, se encuentra detenido y a la espera de su extradición.

Fiscalía captura con fines de extradición a exmilitar venezolano de oposición: “Nos quieren poner en manos del régimen”

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Ojo al dato: rutas de TransMilenio para llegar o salir del concierto de My Chemical Romance este martes 10 de febrero

Juan Diego Mercado, ganador del premio CPB

Juan Diego Mercado, periodista de SEMANA, gana premio CPB por portada sobre desfinanciación de las Fuerzas Militares y de Policía

Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba.

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Andrés Felipe de la Hoz, subintedente de la Policía asesinado por un francotirador en El Carmen, Norte de Santander.

Francotirador del ELN asesinó por la espalda a policía en Norte de Santander; el helicóptero que buscaba salvarle la vida fue atacado a tiros

Zulma Guzmán Castro

Fiscalía de Colombia hace importante petición a las autoridades de Reino Unido sobre el caso de Zulma Guzmán

Noticias Destacadas