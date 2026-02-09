Cayó alias Pinzas, presunto autor de atentado en el Huila en 2025, que dejó dos muertos y más de 30 heridos

La Policía confirmó la captura de alias Pinzas, presunto integrante de las disidencias de las Farc, y quien habría sido uno de los responsables del atentado terrorista que dejó dos muertos y más de 30 heridos en el Huila en el 2025.
¡𝗚𝗢𝗟𝗣𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗨𝗡𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘: 𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗦 ‘𝗣𝗜𝗡𝗭𝗔𝗦’ 𝗬 𝗦𝗨 𝗘𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗖𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗟!— General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) February 9, 2026
En Gigante y La Plata (📍Huila), la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FuerzaAereaCol, logró un resultado contundente contra el terrorismo: la… pic.twitter.com/apIYCahsoF
Como se recordará, los hechos ocurrieron en el mes de abril en La Plata, Huila, en donde en medio de una aglomeración de personas fue activada una moto cargada con explosivos.
Sobre la captura de alias Pizas y otras personas más, dijo la Policía que se “logró la captura de tres integrantes del Frente ‘Hernando González Acosta’ del denominado Estado Mayor Central, en los municipios de Gigante y La Plata (Huila)“.
Añadió la autoridad policial que: “entre los detenidos se encuentra alias ‘Miguel’ o ‘Pinzas’, señalado cabecilla de las Redes de Apoyo a Estructuras Residuales de esta organización ilegal”.
La investigación de la Policía arrojó que “los capturados serían los responsables del atentado terrorista del pasado 17 de abril de 2025 en el municipio de La Plata, donde fue activada una motocicleta bomba que causó la muerte de dos personas y dejó 32 más lesionadas, un hecho criminal que afectó profundamente a la comunidad y generó rechazo en todo el país”.
Frente a la situación judicial que afrontan ahora los capturados, indicó la Policía que “estas personas deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego, conductas que atentaron directamente contra la vida, la integridad y la tranquilidad de la población civil”.
Por su parte, el Ejército señaló que “fue capturado alias el Mototaxista, quien utilizaba su actividad cotidiana como mototaxista para cumplir funciones de logística, transporte e inteligencia delictiva al servicio de la estructura criminal”.
La autoridad militar también indicó que esta persona “es señalada de ser copartícipe en las labores de inteligencia y coordinación del atentado terrorista mediante motobomba ocurrido en el casco urbano de La Plata, así como coautor intelectual del homicidio de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela, registrado en el mes de diciembre. Además, era responsable del abastecimiento, movilidad y traslado de integrantes del grupo armado, constituyéndose en un elemento clave del componente logístico criminal”.