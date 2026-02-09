Cayó alias Pinzas, presunto autor de atentado en el Huila en 2025, que dejó dos muertos y más de 30 heridos

La Policía confirmó la captura de alias Pinzas, presunto integrante de las disidencias de las Farc, y quien habría sido uno de los responsables del atentado terrorista que dejó dos muertos y más de 30 heridos en el Huila en el 2025.

Como se recordará, los hechos ocurrieron en el mes de abril en La Plata, Huila, en donde en medio de una aglomeración de personas fue activada una moto cargada con explosivos.

Sobre la captura de alias Pizas y otras personas más, dijo la Policía que se “logró la captura de tres integrantes del Frente ‘Hernando González Acosta’ del denominado Estado Mayor Central, en los municipios de Gigante y La Plata (Huila)“.

Capturados en operativo de la Policía y el Ejército. Foto: Ejército

Añadió la autoridad policial que: “entre los detenidos se encuentra alias ‘Miguel’ o ‘Pinzas’, señalado cabecilla de las Redes de Apoyo a Estructuras Residuales de esta organización ilegal”.

La investigación de la Policía arrojó que “los capturados serían los responsables del atentado terrorista del pasado 17 de abril de 2025 en el municipio de La Plata, donde fue activada una motocicleta bomba que causó la muerte de dos personas y dejó 32 más lesionadas, un hecho criminal que afectó profundamente a la comunidad y generó rechazo en todo el país”.

Frente a la situación judicial que afrontan ahora los capturados, indicó la Policía que “estas personas deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego, conductas que atentaron directamente contra la vida, la integridad y la tranquilidad de la población civil”.

En el atentado se uso una moto cargada con explosivos. Foto: Policía Nacional

Por su parte, el Ejército señaló que “fue capturado alias el Mototaxista, quien utilizaba su actividad cotidiana como mototaxista para cumplir funciones de logística, transporte e inteligencia delictiva al servicio de la estructura criminal”.

La autoridad militar también indicó que esta persona “es señalada de ser copartícipe en las labores de inteligencia y coordinación del atentado terrorista mediante motobomba ocurrido en el casco urbano de La Plata, así como coautor intelectual del homicidio de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela, registrado en el mes de diciembre. Además, era responsable del abastecimiento, movilidad y traslado de integrantes del grupo armado, constituyéndose en un elemento clave del componente logístico criminal”.