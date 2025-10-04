Suscribirse

Ciclovía Alternativa del 5 de octubre en Bogotá: cómo funcionará, dónde se realizará y más

Esta será la zona definida para la actividad, que comenzará hacia las 8:00 a. m.

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 8:16 p. m.
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Habrá ciclovía alternativa este 5 de octubre en Bogotá. | Foto: Guillermo Torres / Semana

La ciclovía es una de las actividades que los bogotanos aprovechan para llevar una vida más saludable. Durante la mayoría de los domingos del año, la Alcaldía de Bogotá dispone de distintas vías de la capital para que los ciudadanos puedan hacer deporte en bicicleta u otras modalidades.

Sin embargo, este 5 de octubre llega una nueva edición de la Ciclovía Alternativa, que ofrecerá una serie de opciones para quienes deseen hacer algo distinto ese día.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Tenga en cuenta el punto en donde se hará la ciclovía. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Esta se llevará a cabo en la intersección de la carrera novena con calle 116, y los asistentes podrán disfrutar de actividades físicas y de entretenimiento.

De acuerdo con lo anunciado por la Alcaldía, entre las actividades destacadas estarán el Pickleball y el Panna Street, que son dos deportes que se caracterizan por ser dinámicos y generar también adrenalina.

“La Ciclovía Alternativa es mucho más que un evento; es un vibrante esfuerzo por integrar disciplinas innovadoras y motivar la participación ciudadana en experiencias que transforman y elevan la calidad de vida de cada bogotano. Con puntos itinerantes que llevarán deportes alternativos a cada rincón, este programa dinámico asegura que la emoción llegue a cada localidad, democratizando el acceso a la diversión y el bienestar”, indica el IDRD en su portal web.

La alcaldía de Bogotá anuncia importantes medidas ante las marchas del 21 de abril, pero ¿qué sucederá con la ciclovía que tantos esperan cada fin de semana?
Así funcionará la ciclovía este domingo. | Foto: Captura de pantalla tomada del portal idrd

El evento comenzará a las 8:00 a. m. y se extenderá durante la mañana.

Además, la entidad anunció que en octubre se llevarán a cabo las vacaciones recreativas, actividades que se desarrollarán en los parques de Bogotá para menores de entre seis y once años, del 6 al 11 de octubre de 2025, y para jóvenes de 12 a 17 años, del 6 al 10 de octubre de 2025.

Para participar deberá:

  • Presentar certificado de EPS o Sistema de Salud Subsidiado (activo) no mayor a 30 días.
  • Fotocopia del documento de identidad del menor (registro civil o tarjeta de identidad).
  • Diligenciar el consentimiento informado que se entregará en el parque.
Por la ciclovía en Manizales se realizan diferentes cierres viales
Estas son las actividades definidas. | Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Acá puede ver la lista de parques en los que se harán las actividades: https://www.idrd.gov.co/eventos/vacaciones-recreativas-octubre-de-2025

