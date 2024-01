Cierran investigación contra fiscal denunciado por no haber compulsado copias contra Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrecht

“(...) ya que no hubo señalamientos delictivos de éste para con el entonces Fiscal General , en ese orden no puede predicarse siquiera en lo nimio que se presentó un acto omisivo del indiciado fiscal Betancourt”, señala uno de los apartes del documento de 20 páginas.

En el análisis de los hechos denunciados, el fiscal delegado ante la Corte Suprema sostiene que Betancourt no omitió sus funciones al no realizar la compulsa de copias. “De ninguna manera omitió los alcances contemplados en la norma citada, porque de las manifestaciones realizadas por el señor Otto Bula no se alcanzaba a estructurar en lo más nimio las características del delito bajo examen”.

Igualmente, el abogado Alex Vernot lo denunció por presuntamente haberlo buscado cuando estaba preso por el denominado caso Hyundai de ofrecerle prebendas para que señalara a Gustavo Petro. “Yo me negué. Sin embargo, insistieron y se lo dijeron a otro abogado mío. Estaban enloquecidos porque declarara contra él (Petro). Pensaban que por la amistad de tantos años, yo tenía que saber algo”, señaló Vernot. “Dos veces mis abogados me dijeron que estos fiscales me mandaban a decir que, si yo hablaba contra Petro, me darían la libertad”.