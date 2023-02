Círculo de Mujeres, la iniciativa del Grupo Semana para potenciar y maximizar el impacto femenino en la sociedad

Con positivismo y grandes retos para convertir la actual turbulencia económica en oportunidades. Así ven el país las mujeres que ostentan varios de los cargos directivos más importantes en el sector privado, y que forman parte de la iniciativa Círculo de Mujeres SEMANA, Dinero, Fucsia, un programa creado por esta casa editorial para impulsar el empoderamiento femenino.

“Estamos enfrentando una situación económica compleja, pero eso no debe traducirse en pesimismo. Cuando estamos en situaciones de incertidumbre y de retos es cuando más hay que trabajar. Claro, con precauciones: si antes dábamos cinco pasos al tiempo, ahora damos uno, pero firme y con la certeza de que no podemos equivocarnos, no hay tiempo para eso”, asegura Madeleine Clavijo, presidenta de la junta directiva de Colombia Fintech, organización que agrupa a los más representativos emprendimientos colombianos.

A su lado, María Camila Muñoz, CEO de Exponencial Confirming, compañía del sector de las TIC, agrega que Colombia atraviesa un momento difícil, pero que, sin embargo, “representa una oportunidad para mejorar, transformar e innovar. Para proponer nuevas formas de llevar los negocios, buscar nuevos mercados y descubrir los potenciales de las compañías”.

Durante el lanzamiento del Círculo de Mujeres SEMANA, Dinero y Fucsia, las asistentes compartieron con la reconocida conferencista Margarita Pasos, coach corporativa, quien les brindó herramientas para mejorar sus competencias empresariales. - Foto: Nicolás Linares

Lo cree también Lina Monsalve, gerente general de Mercado Libre Colombia, empresa que ha venido surfeando sobre la palabra crisis desde la pandemia, que obligó a millones a estar encerrados en casa y, con ello, perderles miedo a las compras en línea. “En todo este tiempo lo que hemos hecho es ver las crisis como una oportunidad. Esa es la actitud que se requiere. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con ciertas posiciones políticas, toca que los sectores privado y público trabajemos en conjunto”, dice.

Un año de reformas

Este año, el país está a la expectativa de una serie de reformas de alto impacto: la de la salud, la penitenciaria y dos más que tocan directamente al empresariado colombiano: la pensional y laboral.

Conscientes del desafío, las altas ejecutivas en Colombia plantean de frente sus inquietudes sobre este año de cambios.

Para Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, se trata de “reformas que generan incertidumbre, pero hay que ver las cosas con calma y ser propositivos. Y no olvidar que el Gobierno tiene el gran reto de sacar a 20 millones de personas de la pobreza.

Mónica Jaramillo; María Claudia Naranjo; Vicky Dávila; Sandra Suárez, Natalia Henao y Juanita Gómez, en el lanzamiento de la iniciativa Círculos de Mujeres de Semana, Dinero y Fucsia. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Lo que nos corresponde como empresarios desde el sector privado es aportar en esas soluciones, poner al servicio nuestra experiencia en los territorios”. Y deja claro que, “más allá de estar de acuerdo o no con una orilla política, de lo que se trata es de aportar. Si a un gobierno le va bien, a un país le va bien. Las reformas pensional y laboral se radicarán el 16 de marzo y a partir de ahí lo que esperamos es que se abra un debate constructivo de país en el que todos seamos escuchados”.

Milena Martínez, CEO de la Organización Suma, concesionario del SITP-TransMilenio, responsable de la operación de transporte público de buena parte del sur de Bogotá, no teme asegurar que ve las reformas planteadas por el actual Gobierno con incertidumbre.

“En particular en el sector del transporte, en donde los buses, los repuestos, el combustible y el aceite los compramos en dólares, pero la tarifa la recibimos en pesos. Quisiera ser positiva y pensar que las cosas van a mejorar, pero veo con una gran preocupación el tema de las reformas. En la práctica, se trata de desbaratar la casa, pero no sabemos con claridad qué es lo que se va a construir, si es un gran edificio o un rancho de latas”.

Panel liderado por Vicky Dávila, directora de SEMANA, en el marco del lanzamiento de la iniciativa Circulo de Mujeres. - Foto: Alexandra Ruiz

En el mismo sentido se pronuncia Mónica Contreras, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional TGI, filial del Grupo Energía Bogotá. Frente a los cambios planteados por el actual Gobierno, sobre la conveniencia o no de la exploración de hidrocarburos, la ejecutiva plantea que si bien “es cierto que el país y el mundo están viviendo amenazas en temas ambientales” no se trata de “apagar y prender para empezar de cero”.

Para Contreras, el escenario ideal implica “un justo balance entre avanzar en los negocios de los hidrocarburos, mientras se avanza también hacia las transiciones que, sabemos, son necesarias. Pero eso requiere tiempo. Y el reto es hacer una transición que sea sostenible, que garantice bienestar social y que permita seguir dejando a Colombia posicionado como un país altamente competitivo y sostenible”.

Las mujeres que asistieron al lanzamiento del Círculo de Mujeres tuvieron el privilegio de conocer los seis “Pasos al éxito” de Margarita Pasos. - Foto: Alexandra Ruiz

En opinión de la presidenta de la junta directiva de Colombia Fintech, el reto que tienen ahora los empresarios es “asumir cada una de estas reformas con una mirada crítica, pero también de construcción. Así como lo hicimos con la reforma tributaria, en la que participamos activamente con el Gobierno, la idea es mantener una posición activa. Y si vemos que las reformas no avanzan por buen camino, presentar propuestas. En el momento en el que estamos como país hay que sentarse, cooperar y proponer. Con la tributaria, ese ejercicio nos permitió disminuir el impacto para los emprendimientos, por ejemplo”.

El largo camino de la igualdad

En lo que unas y otras coinciden es en que, pese a que a Colombia ha dado grandes pasos para cerrar la brecha de género en cargos de alto perfil en las compañías, es largo el camino que falta por recorrer.

En ese sentido, la CEO de Exponencial Confirming comparte cifras que dan una dimensión del enorme reto que tiene el país: tan solo el 3 por ciento de las empresas del sector tecnológico han sido fundadas por mujeres y actualmente el 17 por ciento son lideradas por mujeres.

“El camino en el mundo de las TIC ha sido solitario, y siempre he encontrado que las conversaciones y los foros tienen una predominancia masculina. Hay retos en ese sentido. Celebro las políticas de muchas compañías de tener al menos 30 por ciento de mujeres sentadas en sus juntas directivas, vicepresidencias y equipos directivos. Pero también sé de los enormes retos que tienen las compañías para encontrar los perfiles idóneos entre mujeres. Así que la tarea es en doble vía: el mercado debe abrirse, pero también las mujeres estamos llamadas a seguirnos capacitando”.

En ello se muestra de acuerdo la CEO de Organización Suma. “Estoy en esta labor desde hace 36 años, de la mano de mi papá, que debo confesar que no confiaba mucho en mí. Pensaba que una mujer bajita y flaquita no iba a poder, pero el tiempo demostró que tenía toda la capacidad y he podido participar en los grandes cambios del transporte en Bogotá”.

Vicky Dávila, directora de Semana, lideró el lanzamiento de la iniciativa tendiente a crear la red de empoderamiento femenino. - Foto: Alexandra Ruiz

Las pioneras

