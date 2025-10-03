Ciudadano alemán fue drogado, robado y encontrado al borde de la muerte en Bogotá tras una cita por aplicación

Un turista alemán de 62 años, identificado como Hans Müller, vivió una trágica experiencia en Bogotá tras una cita concertada por medio de la aplicación de encuentros Grindr.

Müller, quien había llegado a Colombia con intenciones turísticas, fue encontrado desnudo, drogado y con signos de violencia en una habitación de un hotel ubicado en la zona T de la capital colombiana.

El incidente ocurrió pocos días después de su llegada, cuando se reunió con un hombre que conoció a través de la popular plataforma digital. Según lo relatado por un amigo colombiano que lo ayudó, Müller fue hallado inconsciente, con golpes en la cabeza y la espalda, y apenas alcanzó a pronunciar algunas palabras antes de caer dormido nuevamente.

El alemán fue trasladado de urgencia a la Clínica El Country, donde los médicos, sorprendidos, no pudieron detectar sustancias en su sangre que correspondieran a la gravedad de su estado y, pese a ello, fue dado de alta a medianoche.

A través de la aplicación de citas Grindr, un hombre seducía a extranjeros para drogarlos y despojarlos de dinero. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De acuerdo con lo revelado por El Tiempo, Camilo, un colombiano que conoció a Hans años atrás en Alemania, lo llevó a su casa para socorrerlo, bañarlo y cuidarlo, dado que el turista no podía mantenerse en pie ni comunicarse adecuadamente.

La investigación posterior reveló que el apartamento del sospechoso, quien también se alojaba en el mismo hotel con documentos falsos, estaba un piso arriba del cuarto de Müller. En la habitación del hotel se confirmó un robo: teléfonos celulares, tarjetas, billetera y un reloj desaparecieron de la caja fuerte, aunque, por fortuna, se mantuvo el pasaporte del turista.

Hans Müller recordó que, antes del incidente, habían cenado juntos en un restaurante exclusivo, donde el atacante fingió ser un turista alemán pensionado que viajaba solo, ganándose así la confianza de Müller para luego administrarle agua del minibar, que fue lo último que recordó con claridad.

El plan delictivo de un falso guía turístico en Bogotá llegó a su fin. Fue judicializado y afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario Marco Antonio Modesti Cañizalez, quien es señalado de contactar a ciudadanos extranjeros y ofrecerles servicios de acompañamiento… pic.twitter.com/YVHaC8Ut3w — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 16, 2025

Tras los hechos y la recolección de más denuncias de turistas, las autoridades lograron identificar al agresor, quien tenía como alias El Grindr e identificado posteriormente como Mario Antonio Modesti Cañizalez.

Mario Antonio Modesti Cañizalez, venezolano de 37 años, fue capturado en Bogotá tras seducir y robar a más de 40 turistas. | Foto: Tomado de redes

El delincuente, que ya tenía antecedentes en Venezuela, usaba la aplicación de citas para atraer y engañar a turistas extranjeros tanto en Bogotá como en Villavicencio.