Ciudadano alemán fue drogado, robado y encontrado al borde de la muerte en Bogotá tras una cita por aplicación

Las autoridades lograron establecer la identidad del criminal responsable de los hechos. El delincuente se hacía llamar El Grindr.

Redacción Nación
3 de octubre de 2025, 3:03 p. m.
Con la fachada de guía turístico, Marco Antonio Modesti Cañizalez contactaba por redes sociales a ciudadanos extranjeros que visitaban
Un turista alemán de 62 años, identificado como Hans Müller, vivió una trágica experiencia en Bogotá tras una cita concertada por medio de la aplicación de encuentros Grindr.

Müller, quien había llegado a Colombia con intenciones turísticas, fue encontrado desnudo, drogado y con signos de violencia en una habitación de un hotel ubicado en la zona T de la capital colombiana.

El incidente ocurrió pocos días después de su llegada, cuando se reunió con un hombre que conoció a través de la popular plataforma digital. Según lo relatado por un amigo colombiano que lo ayudó, Müller fue hallado inconsciente, con golpes en la cabeza y la espalda, y apenas alcanzó a pronunciar algunas palabras antes de caer dormido nuevamente.

Contexto: Ciudadano estadounidense con supuesto historial delictivo fue deportado de Cartagena

El alemán fue trasladado de urgencia a la Clínica El Country, donde los médicos, sorprendidos, no pudieron detectar sustancias en su sangre que correspondieran a la gravedad de su estado y, pese a ello, fue dado de alta a medianoche.

Lo que debía ser un espacio de encuentros en Grindr terminó siendo usado como plataforma para una serie de robos.
A través de la aplicación de citas Grindr, un hombre seducía a extranjeros para drogarlos y despojarlos de dinero. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De acuerdo con lo revelado por El Tiempo, Camilo, un colombiano que conoció a Hans años atrás en Alemania, lo llevó a su casa para socorrerlo, bañarlo y cuidarlo, dado que el turista no podía mantenerse en pie ni comunicarse adecuadamente.

La investigación posterior reveló que el apartamento del sospechoso, quien también se alojaba en el mismo hotel con documentos falsos, estaba un piso arriba del cuarto de Müller. En la habitación del hotel se confirmó un robo: teléfonos celulares, tarjetas, billetera y un reloj desaparecieron de la caja fuerte, aunque, por fortuna, se mantuvo el pasaporte del turista.

Contexto: Visita de turista al Hoyo Soplador en San Andrés terminó como menos lo esperaba y la escena se viralizó en redes

Hans Müller recordó que, antes del incidente, habían cenado juntos en un restaurante exclusivo, donde el atacante fingió ser un turista alemán pensionado que viajaba solo, ganándose así la confianza de Müller para luego administrarle agua del minibar, que fue lo último que recordó con claridad.

Tras los hechos y la recolección de más denuncias de turistas, las autoridades lograron identificar al agresor, quien tenía como alias El Grindr e identificado posteriormente como Mario Antonio Modesti Cañizalez.

El historial criminal de Mario Modesti comenzó en Venezuela y continuó en Colombia, donde perfeccionó sus engaños.
Mario Antonio Modesti Cañizalez, venezolano de 37 años, fue capturado en Bogotá tras seducir y robar a más de 40 turistas. | Foto: Tomado de redes
Contexto: Él es el estafador que sedujo a más de 40 víctimas por Grindr; los drogaba para robarlos

El delincuente, que ya tenía antecedentes en Venezuela, usaba la aplicación de citas para atraer y engañar a turistas extranjeros tanto en Bogotá como en Villavicencio.

De acuerdo con la investigación revelada por El Tiempo, Modesti Cañizalez se encuentra recluido en la cárcel La Modelo y enfrenta cargos por hurto agravado y falsedad en documento público.

