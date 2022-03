Claudia López se reunirá este viernes con el fiscal Barbosa, ¿de qué hablarán?

Luego del incremento de las denuncias por acoso sexual en diferentes colegios públicos y privados de Bogotá en el que, al parecer, están involucrados profesores de varias instituciones educativas, la alcaldesa Claudia López le pidió una reunión prioritaria al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para pedirle celeridad en la investigación de estos hechos.

La reunión inicialmente estaba programa para este miércoles, pero el fiscal Barbosa tuvo que cancelar el encuentro por unos detalles de última hora, por lo que el encuentro se reprogramó para este viernes a las 4:00 de la tarde en el Búnker de la Fiscalía.

“Este viernes nos va a recibir el fiscal general de la Nación, quien tiene un total compromiso, como el que tiene la Secretaría de Educación, por la educación de los niños. A los padres de familia que han levantado su voz y nos exigen más esfuerzos para proteger a los niños, para que ni los acosen los jíbaros afuera de los colegios ni que nadie los vaya a tocar de manera indebida, ni dentro ni fuera del colegio, a ellos les decimos que estamos del mismo lado”, aseguró la alcaldesa López.

Frente a las peticiones que llevará pondrá sobre la mesa en la reunión con el fiscal Barbosa, la alcaldesa Claudia López indicó: “Lo que le queremos proponer al fiscal es que repitamos un poco la estrategia que hemos tenido para violencia contra las mujeres, en la que hemos aumentado el personal, tenemos fiscales especializados, tenemos ruta 24 horas y dupla de psicólogas y abogadas en las URI, además de atención integral a una mujer agredida en Bogotá en las calles de justicia”.

La mandataria puntualizó: “queremos proponerle que hagamos eso que está funcionando bien, en concreto y dedicado exclusivamente, 24 por 7, a judicializar violencia contra los niños y niñas en nuestros colegios sean públicos o privados, que tengamos un equipo especializado en las casas de justicia y las URI complementario a toda la red de protección que ya tenemos dentro de los colegios”.

Al respecto, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, precisó que a lo largo de 2022 la entidad ha adelantado acciones frente a más de 600 casos de denuncia de acosos sexual.

“Nosotros no vacilamos en algún momento frente a casos de violencia sexual y vemos con muy buenos ojos que estén aumentando las denuncias. En lo corrido del año nosotros tenemos en nuestro sistema de alerta, un total de 659 alertas por posibles casos de violencia sexual y cada uno de ellos ha recibido atención por parte de los equipos de Secretaría de Educación y en los casos en los que se requiera también se ha hecho el trabajo con demás instituciones, por eso es importante la denuncia, porque si no hay denuncia, nosotros no sabemos lo que ocurre”, dijo la funcionaria.

Según lo explicó la secretaria Bonilla, el 85% de las víctimas de este tipo de denuncia son las niñas e indicó que apenas se conoce de un caso se procede a separar al docente del contacto con los niños.

“Un proceso disciplinario dura aproximadamente 3 años, pero nosotros hemos tratado de acortar los tiempos, pero respetando el debido proceso e incluso en algunos casos hemos logrado el cumplimiento de todo el proceso en un año. Tan pronto conocemos un caso, sin dudarlo lo que hacemos es separar al profesor del contacto con los niños”, señaló la funcionaria.

La Secretaría de Educación ha señalado que tras identificar que en 2020 no existía un registro integral consolidado de los procesos por violencia sexual, se implementó una herramienta de información para el reporte, gestión y seguimiento a los procesos. Por primera vez se tiene una caracterización de los casos de violencia sexual contra menores en los que están involucrados servidores públicos de la entidad. Actualmente se está trabajando para generar una herramienta de información más robusta.