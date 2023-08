“Cobardes criminales”: Alexander López Maya condenó la muerte de los uniformados a manos de las disidencias de las Farc

“Estos miserables asesinos de las Disidencias de las Farc dizque parte de guerra? Asesinar policías por la espalda demuestra lo que son, unos cobardes criminales, que no tienen voluntad de paz ”, dijo inicialmente el senador en su cuenta de Twitter.

Luego, agregó: “Sr Gustavo Petro, Sr Ministerio de Defensa, Sr Comisionado para la Paz. La Paz es con hechos no con sangre y dolor. El gobierno tiene que parar esta barbarie o con diálogo o con la fuerza, esos asesinos cobardes. No están interesados en nuestra propuesta de paz. No tenemos porque soportar tanto dolor”, concluyó en su mensaje.