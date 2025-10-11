¿Cómo está la vía de Villavicencio a Bogotá para hoy 11 de octubre de 2025?

Mientras el país se prepara para celebrar un nuevo Día de la Raza, miles de personas aprovecharon este puede festivo para disfrutar de Colombia viajando, pero quienes van a utilizar las carreteras del país deben tener en cuenta la situación actual de una vía que ha generado crisis: la que conecta a Bogotá con la ciudad de Villavicencio.

En las últimas horas, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) confirmó a través de su cuenta de X una novedad que se presenta en el kilómetro 18 + 000 en sentido Bogotá - Villavicencio que podría complicar el tráfico y extender más el recorrido para los viajeros que se dirigen a los Llanos orientales.

(6:39 a.m.) Estado de la vía: El paso por la variante del K18+000 en sentido Bogotá-Villavicencio cada 100 vehículos. Condiciones actuales: Fila de vehículos en sentido Bta/Vcio hasta el K7+000. Fila de vehículos en sentido Vcio/Btá hasta el K31+000. pic.twitter.com/e7XOVnzY7F — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 11, 2025

Pero horas antes, la misma concesión había informado que en la variante del kilómetro 18, quedó habilitada sentido Villavicencio - Bogotá con fila hasta el kilómetro 36, mientras que para el sentido contrario ya había una fila en espera sobre el kilómetro 10.

Así quedó el vehículo particular que terminó en un accidente de tránsito hace pocas horas por la vía al Llano. | Foto: No

Este sábado 11 de octubre amaneció bien movida la vía al Llano con varios accidentes de tránsito, uno de ellos, lo protagonizó un motociclista que se chocó contra unos maletines ubicados a la salida del túnel 1. Este hecho provocó por algunos minutos el cierre del peaje Pipiral Villavicencio - Bogotá.

Un vehículo particular también fue noticia esta mañana en la vía Bogotá - Villavicencio, después de que se chocara contra un vehículo de carga y uno de los conductores terminó atrapado; a las autoridades les tocó aplicar pasos alternos en el kilómetro 33 + 400 por este siniestro vial.

Hay que recordar que durante la madrugada de este 11 de octubre, las autoridades implementaron un Plan Semáforo en ese corredor vial, para permitir el paso de 150 vehículos sentido Villavicencio - Bogotá, y después el paso de 100 carros en sentido contrario, con el objetivo de “mejorar la movilidad y garantizar un tránsito seguro”, informaron desde Coviandina.