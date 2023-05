Como Iván Duque se opone a negociación con narcos, Gobierno Petro quiere revivir, en redes y portales oficialistas, ñeñenovela que ya murió

La justicia no encontró responsabilidad alguna del expresidente en la ñeñepolítica y hasta la mamá del Ñeñe negó cualquier vínculo entre su hijo y el entonces mandatario.

Aunque la justicia determinó que el expresidente Iván Duque no tenía responsabilidad alguna en la llamada ñeñepolítica, esta semana el presidente Gustavo Petro quiso revivir la ñeñenovela. Todo porque Duque públicamente se opone a la negociación con narcotraficantes. “¿Negociar con narcos? ¿Qué se negocia con criminales? Negociar es acercarse a la posición del otro. ¿Qué tiene el Estado de derecho que acercar de la posición del crimen organizado? Negociar con narcos es la claudicación de la LEGALIDAD”, dijo el exmandatario. De inmediato, el presidente Petro le respondió publicando en su perfil de Twitter una fotografía, ya conocida, de Duque y El Ñeñe en campaña.

¿Negociar con narcos? ¿Qué se negocia con criminales?



Negociar es acercarse a la posición del otro. ¿Qué tiene el Estado de Derecho que acercar de la posición del crimen organizado?



Negociar con narcos es la claudicación de la LEGALIDAD. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 10, 2023

Duque le replicó a Petro: “Con el narcotráfico no se negocia, se combate, se captura y se extradita. Una imagen de la realidad es más elocuente que las de la infamia y la calumnia desmentidas por la justicia”.

Más allá de este episodio, lo cierto es que la justicia ya determinó que Iván Duque no tuvo responsabilidad alguna en la llamada ñeñepolítica y no existieron pruebas sobre los supuestos aportes de El Ñeñe a su campaña. Valga recordar que José Hernández, El Ñeñe, tampoco fue condenado por ser narcotraficante o lavador de dinero.

De hecho, el 18 de marzo de 2020, cuando estalló la polémica, la periodista Salud Hernández entrevistó a Beatriz Aponte, madre del Ñeñe Hernández y la mujer fue categórica:

“Iván Duque Escobar (padre de Iván Duque) tuvo una gran relación con mi esposo (el padre del Ñeñe), fue huésped en mi casa… Iván Duque no conoció a José (El Ñeñe), solo se vieron socialmente en la campaña”, explicó la madre de El Ñeñe. Dijo que Iván Duque nunca se quedó en su casa e insistió, “estoy segura de que él (Ñeñe Hernández) no metió plata a esa campaña… él era duro con el dinero”.

María Mónica Urbina, esposa de José ‘El Ñeñe’ Hernández, también entregó su testimonio y explicó por qué estuvo con su marido en la posesión de Iván Duque. “Tres veces en mi vida he visto a Duque, porque el día de la posesión yo no lo vi… la primera vez fue en el Festival Vallenato. Él llegó a una parranda y nos tomamos la foto, se saludaron, hablaron de la amistad de los papás. Duque duró un rato y se fue. Luego, lo volví a ver en Andrés, el día antes de su posesión, que era hasta pagando, y luego en la posesión, nosotros ese día no fuimos a Palacio y lo vimos después en el cumpleaños de Valledupar, que él estuvo, ya era presidente”, aseguró Urbina, quien argumentó que las grabaciones que se conocieron en las que hablaba su marido sobre la campaña de Duque, “era José (El Ñeñe) hablando más de la cuenta…. más era lo que hablaba que lo que hacía”.

Por su parte, José Gregorio ‘Goyo’ Hernández, hermano de El Ñeñe dijo en SEMANA que a su hermano lo mandaron matar y sobre Duque insistió: “Eso no es verdad. Ni mi hermano ni yo trabajamos en esa campaña. A mi mamá y a nosotros nos emocionaba que el hijo de un buen amigo de mi papá llegara a ser presidente. Mi papá era un hombre de grandes relaciones a nivel nacional y en nuestra casa se alojaban personajes de la talla de Rodrigo Lara Bonilla, Carlos Ossa y Augusto Ramírez. Otro de sus amigos fue Iván Duque Escobar, el padre del presidente. Y fue por él que conocí en una ocasión a su hijo, en 1995, cuando vinieron a Valledupar. Fuera de eso, sólo volví a verlo cuando llegó de candidato 23 años después”.

A pesar de todo, el Gobierno Petro y algunos portales oficialistas han querido revivir la historia de la ñeñepolítica como una retaliación contra el expresidente Iván Duque por no apoyar la estrategia del presidente de la ‘paz total’, en la que se plantea negociar con narcos y entregarles beneficios que van desde principios de oportunidad que dejen en libertad a los narcotraficantes, hasta no extraditarlos y legalizarles parte de sus fortunas.

Lo único cierto judicialmente es que la ñeñenovela murió. El Ñeñe fue asesinado en Brasil.