Confinamiento en Puerto Leguízamo completa 40 días: exigen apertura de corredor humanitario para más de 2.500 personas atrapadas

La falta de movilidad ha generado una preocupante situación humanitaria en la región. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales por alertar sobre esta situación en diferentes espacios institucionales, como Subcomités Departamentales y Municipales de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, así como en consejos de seguridad, no se ha logrado una respuesta efectiva por parte del Gobierno nacional.

“Frente a esta situación no hemos encontrado respuesta diligente y oportuna por parte del Gobierno nacional, en este caso, del Ministerio del Interior y la propia Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En días pasados, en el Subcomité Departamental de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, el Ministerio del Interior señaló que la Oficina del Alto Comisionado no ha podido atender la situación en Puerto Leguízamo debido a que no cuentan con personal contratado a la fecha”, aseguró Carlos Camargo Assis.