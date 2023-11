Consejo de Estado anuló el nombramiento de Marisol Rojas Izquierdo como cónsul de Colombia en Londres

Los abogados de Marisol Rojas Izquierdo habían argumentado que Ángela María Estrada Jiménez no podría ser designada en el cargo en cuestión, por cuanto desde el 31 de enero de 2023 había solicitado su ascenso al cargo de ministra consejera. Sin embargo, el alto tribunal señaló que dicha circunstancia no impedía su designación el 14 de febrero siguiente, “toda vez que para ese momento todavía no había sido avalada su solicitud y su nombramiento en la posición ahora cuestionada no la obligaba a aceptarla ni a renunciar a sus pretensiones de ascenso. Simplemente, la expedición del acto se debía hacer en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia”.