Consejo de Estado mantiene la pensión especial de vejez para desmovilizados de grupos armados

La decisión del alto tribunal quedó consignada en la sentencia de unificación SUJ-031-CE-S2-2023 el 28 de septiembre de 2023. En ella se concluye que la norma permanece vigente pues no fue derogada con la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005, que en su momento introdujo grandes modificaciones al Sistema General de Seguridad Social de Pensiones.

El Consejo de Estado explica que el artículo 147 de la Ley 100 de 1993 no creó un régimen especial de pensiones, sino una pensión especial de vejez, por cuanto la prestación no fue establecida en un marco normativo independiente de la Ley 100 de 1993 y se rige por las disposiciones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Además, el Consejo de Estado señala que con esta norma se busca garantizar el acceso a la seguridad social en pensiones de una población vulnerable como la desmovilizada.

Gobierno Petro y la paz total

Los criminales de las disidencias que están bajo órdenes de Iván Mordisco exigen un cese al fuego bilateral antes del domingo 8 de octubre para asistir a la instalación de los diálogos de paz que están previstos en Tibú (Norte de Santander). Esto significa que si el Gobierno Petro no expide pronto un decreto con esa finalidad, este grupo criminal podría dejar metidos a los delegados del Gobierno.

“Sin decreto de cese al fuego no hay instalación de la mesa, el Gobierno debe cumplir lo acordado”, dijo Iván Mordisco en un claro condicionamiento a la administración Petro.

El asunto de fondo no es la expedición de un decreto que el Ejecutivo podría hacer en pocos minutos, el tema es que no están las condiciones para hacer viable ese cese por la verificación y los mecanismos que se deben contemplar para que la medida sea exitosa y no se trate únicamente de un beneficio para los criminales, ya que las Fuerzas Militares quedarían sin margen de acción frente a esta disidencia que tiene en jaque a varias regiones del país.