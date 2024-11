Consulte su vuelo: el espacio aéreo en Bogotá se cerrará este domingo por la mañana

Cierre temporal del espacio aéreo en Bogotá este domingo

🛫 ¡Atención viajeros! El próximo domingo, entre las 10:00 a.m. y 11:00 a.m., el espacio aéreo de Bogotá estará cerrado temporalmente debido a los ensayos para la celebración del 105 aniversario de la @FuerzaAereaCol . Recomendamos verificar el estado de sus vuelos. 🇨🇴✈️ pic.twitter.com/9vgbN6tvdA

Cierre programado: detalles y horarios

El cierre del espacio aéreo en Bogotá está programado para el próximo domingo, específicamente entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m. Durante esta hora, no se permitirá la circulación de aeronaves, lo que podría impactar los vuelos que tengan horarios de salida o llegada durante ese tiempo. Aunque la duración del cierre es relativamente corta, las aerolíneas han sido alertadas para que implementen los cambios necesarios en sus itinerarios.