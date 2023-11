Contraloría adelanta 74 procesos de responsabilidad fiscal en Atlántico; recursos públicos por $66.000 millones están bajo la lupa

En este caso, el proceso de responsabilidad fiscal se originó a raíz de una denuncia ciudadana que reveló una inadecuada planeación del contrato. La Contraloría encontró que los lotes dispuestos por las administraciones municipales no tenían áreas suficientes para los proyectos, algunos carecían de servicios públicos, y en algunos casos, no se obtuvo la aceptación de la comunidad. Además, según el órgano de control, no se convocaron veedurías ciudadanas para ejercer control social, y se encontró una edificación existente en un lote donde la demolición no estaba contemplada en el contrato de obra.