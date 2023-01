Contratos de la influenciadora Lalis con el Gobierno de Petro, en la mira de la Procuraduría

El millonario contrato firmado entre la influencer Laura Daniela Beltrán –más conocida como Lalis– y el Gobierno de Gustavo Petro será indagado por la Procuraduría General, con el fin de establecer si se presentaron irregularidades de tipo disciplinario.

El procurador delegado disciplinario de instrucción para la contratación estatal ordenó una serie de pruebas, con el fin de determinar si existen méritos para abrir un proceso formal.

En el documento se citan las publicaciones hechas por el abogado Daniel Briceño, que reveló en su cuenta personal de Twitter el contrato de la influencer para asesorar la estrategia en la red social TikTok para Colombia Compra Eficiente.

Por su parte, el representante a la Cámara Agmeth Escaf reveló un contrato que firmó Lalis el pasado 19 de enero con la Agencia Colombia Compra Eficiente para “apoyar la estrategia digital” de esta entidad.

Según el Contrato CCE-041-2023, por esta labor, que se extenderá por los próximos 11 meses, la influencer recibirá 51.596.000 pesos. Un hecho que llama la atención es que la orden que se dio en el Estado es que las entidades públicas, en la medida de lo posible, solo otorguen contratos por prestación de servicios de máximo cuatro meses. Sin embargo, en el caso de la influencer, este será por 11 meses.

“Defiendo el derecho al trabajo, pero el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada. ¿O no?”, apuntó el representante Escaf.

Después de que estallara la polémica, en sus redes sociales la influencer defendió la celebración y ejecución de estos contratos, manifestando que no está “haciendo nada ilegal”. Para esto, citó los alcances del contrato. “Objeto: asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública”; y explica que su trabajo es ayudar a hacer la estrategia de todas las plataformas de redes sociales, y asegura, irónicamente, que es curioso que cite TikTok, cuando lo que sí se movió fue la cuenta de Instagram.

Asimismo, desmintió que su trabajo solo se resuma en “hacer reuniones”, y manifestó que para que el pago le fuese aprobado, ella debía evidenciar soportes de lo que había hecho, especialmente de las presentaciones; y recalca que ella no es la que debe hacer el contenido, sino que genera un tipo de manual para que el equipo de comunicaciones del Gobierno lo ejecute. Y agregó que el hecho de no subir contenido a sus canales recientemente es debido a que “no me da el tiempo”, por estar trabajando.

Daniela continuó hablando del dinero y especificó que efectivamente está a 11 meses, y si se dividen los 51 millones, da un total de 5 millones al mes, de los que debe descontar la salud (EPS), pensión y ARL, y aseguró que ella paga 580.500 pesos. De paso, aprovechó para cuestionar si una persona con ese salario iba a volverse millonaria. “¿Así de indigno está el trabajo en este país? ¿En serio creen que alguien que se gana 4 millones al mes, le alcanza para comprarse trajes Gucci, Prada, Louis Vuitton?”.

Sumado a ello, aseguró que existe una tabla que define cuánto debe ganarse un contratista basado en sus estudios y su experiencia, por lo que aseveró que está calificada y adjuntó una fotografía de su diploma del Politécnico Grancolombiano que la acredita como profesional en Comunicación Social y Periodismo, que data del 3 de septiembre de 2019.

La influenciadora explicó que un profesional se debe ganar tres millones de pesos y “750.000 adicionales por cada año de experiencia, así que eso da cinco millones. Sí tengo más experiencia, pero Lalis YouTube no se puede autocertificar como creadora de contenido”. La joven de 25 años aseguró que un estratega digital cobra entre 10 y 12 millones de pesos, por lo que afirmó que se está “es robando”.

Además, reveló que su carrera fue pagada gracias al Icetex –su deuda actual es de 7.399.391– y los pagos mensuales que debe efectuar son de 405.619 pesos. De otro lado, aclaró que la duración del contrato varía, dependiendo de las necesidades del proyecto, y arremetió contra quienes la han criticado: “¿Tanto les duele ver a una mujer trabajar? No sé...”.

Por su parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente afirmó que todo se enmarca dentro de su estrategia de comunicaciones, especialmente para impulsar su estrategia en redes sociales. “Tiene la tarea misional de divulgar a la ciudadanía y grupos de interés las políticas y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado, y promuevan la eficiencia y transparencia en esta materia”.

En el caso puntual del Contrato N.º 289 de 2022, firmado con Beltrán, la entidad señaló que tiene como objetivo “asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública”.

Aclaran que Beltrán no es la imagen oficial de la entidad, sino que es la encargada de asesorar la creación de estrategias digitales para las redes sociales de la entidad. Mencionan que durante noviembre y diciembre una de sus líneas de trabajo se centró en el diseño de la imagen y la narrativa para TikTok, una red muy popular entre los jóvenes. Además, afirman que Lalis tuvo otras funciones.