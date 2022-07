Cuál es la medicina contra la covid que utiliza Mario Hernández y que no se consigue en Colombia

Recientemente, el empresario Mario Hernández compartió a través de su cuenta oficial de Twitter, que había dado positivo en la prueba de covid-19 por lo que canceló su agenda de esta semana (del 17 al 24 de julio).

De igual manera, el líder de la industria marroquinera en el país, escribió en varios trinos que había un medicamento para personas con coronavirus que no se consigue en Colombia y que su hijo se lo envió. “Paxlovid es un remedio que hay en USA contra el Covid cuando lo tiene! No se consigue en Colombia, vale la pena traerlo esta noche me llega!”, compartió.

Paxlovid es un remedio que hay en usa contra el COVID cuando lo tiene ! no se consigue en Colombia vale la pena tráerlo esta noche me llega ! — Mario Hernandez (@marioherzam) July 18, 2022

Cuando le llegó la medicina, Hernández posteó una foto del mismo en dos ocasiones, diciendo: “Me acabó de llegar el remedio para el covid pronto estará en Colombia me lo envío mi hijo gracias”, y “lo último para covid”.

Me acabo de llegar el remedio para el COVID pronto estará en colombia me lo envío mi hijo gracias pic.twitter.com/ntrpFUF1EV — Mario Hernandez (@marioherzam) July 19, 2022

En el tuit, el empresario recibió críticas en algunos de los comentarios, pues alguien escribió: ”Eso para usted que tiene el dinero y la forma de traerlo, pero no para la mayoría de colombianos que tienen que asistir a las EPS! Pero bendecido y afortunado que puede hacerlo”, mientras que otras personas le desearon una pronta recuperación, ante lo cual, el industrial, agradeció.

Por su parte, el Ministerio de Salud, informó que cualquier persona puede infectarse, independientemente de la edad, sin embargo, hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de covid-19 en niños. Aseveran que la enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas fatales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión.

En cuanto a la vacunación, en el país, se han comprado vacunas suficientes para inmunizar, con el esquema completo, a 40,5 millones de personas. Esto son aproximadamente 70 millones de dosis de vacunas, de las cuales 51,5 millones se recibirán a través de acuerdos directos con productores y el resto a través del mecanismo COVAX.

El nuevo coronavirus

El nuevo Coronavirus, según el Ministerio, causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir, una gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar y es el fenómeno que se está viendo en cientos de personas a lo largo y ancho del territorio nacional.

El virus fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes.

Así las cosas, para prevenir el COVID-19 recomiendan lavarse las manos correctamente, con agua y jabón. Aseguran que hacerlo con frecuencia reduce hasta en 50% el riesgo de contraer el virus. De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, como:

Evitar el contacto cercano con personas enfermas

Al estornudar, cubrirse con la parte interna del codo

Si se tienen síntomas de resfriado, quedarse en casa y usar tapabocas

Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente

Ventilar la casa

Entre tanto, en Europa, el director de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, avisó que en las últimas seis semanas los contagios de coronavirus en los países europeos se han “triplicado” e insistió en el uso de las mascarillas en interiores y medios de transporte.

“Con el incremento de casos, también estamos viendo un aumento en las hospitalizaciones, que solo aumentarán aún más en los meses de otoño e invierno a medida que las escuelas vuelvan a abrir, las personas regresen de las vacaciones y la mezcla social se mueva en el interior con la llegada del clima más frío”, expresó.