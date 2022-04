¿Cuál es la verdad sobre audio de Marquitos Figueroa en el que pide votar por Petro?

Este jueves 14 de abril, SEMANA conoció un audio en el que Marcos de Jesús Figueroa invita a los colombianos para votar por Petro.

El sicario, que hoy se encuentra preso por más de dos procesos penales, compartió un mensaje en el que exhorta a apoyar al candidato del Pacto Histórico a la Presidencia, Gustavo Petro.

En la grabación, filtrada desde la cárcel de Cómbita, Boyacá, en la que cumple su pena, alias Marquitos hace un llamado a sus amigos, familiares, seguidores y al pueblo guajiro para que en los comicios presidenciales de próximo 29 de mayo entreguen su voto por el candidato del Pacto Histórico.

“Pido tu voto para que haya en este país un verdadero cambio que incluya seguridad social, trabajo, estudio, salud y una verdadera reforma a la justicia, que incluya una resocialización de los presos”, expresa.

Marquitos Figueroa es conocido por haber sido uno de los sicarios más temidos en la región norte del país, sobre todo en La Guajira, donde lideró y cometió una serie de actos delictivos durante varios años. Luego de escapar a Brasil y eludir los procesos penales en su contra, fue extraditado a Colombia para responder por sus crímenes.

Con la cercanía de las elecciones para designar al quien será el presidente por los próximos cuatro años, Marquitos Figueroa no perdió la oportunidad de apoyar a su candidato.

Además, en el audio se le escucha decir: “Que se acabe en las prisiones el estado de cosas inconstitucionales que existen en las cárceles, dicho por la misma Corte Constitucional. Que haya beneficios como la rebaja de penas, redención de penas mediante el estudio y el trabajo, un perdón social, una segunda oportunidad; es decir, una reconciliación nacional”.

“Porque con Petro, manda el pueblo”, dice al cierre de su invitación, con un mensaje claro y contundente para sus conocidos.

¿Quién es Marquitos Figueroa?

Marcos de Jesús Figueroa, más conocido como Marquitos, enfrenta hoy más de dos condenas en prisión. Una primera por los hechos ocurridos en agosto de 2011 en Riohacha, en la que se le acusa por su responsabilidad en el homicidio de Elkin de Jesús Becerra Ramírez, entonces asesor jurídico del Ministerio de Transporte, y otras dos personas.

Otra de sus condenas responde a su participación en el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo del reconocido sastre barranquillero Carlos Rodríguez Gómez. Este crimen ocurrió el 18 de agosto de 2011.

“El apoderado de la víctima y la representante del Ministerio Público entienden que la conducta del acusado es esencialmente dolosa y por ello reclaman sentencia de condena. El defensor, por su parte, reconoce la anterior estructura del dolo, al punto que cita varios de los apartes de la jurisprudencia antes referida”, relataba la lectura del fallo del juez en su momento.

La última sentencia condenatoria en su contra fue el pasado 29 de septiembre, por su responsabilidad en el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas (La Guajira), Yandra Cecilia Brito Carrillo, cometido el 28 de agosto de 2012, en el barrio Guatapurí de Valledupar, por órdenes de Juan Francisco Gómez Cerchar, elegido tiempo después como gobernador de La Guajira.

Marquitos fue condenado por los delitos de homicidio agravado en concurso con tráfico de armas de uso privativo y concierto para delinquir agravado.

Perdón social

En la grabación conocida por este medio, se escucha a alias Marquitos referirse a la polémica propuesta que lanzó el candidato Gustavo Petro hace unos días, la cual ha generado distintas críticas desde el ámbito político, hasta entre los ciudadanos. Ni siquiera se salvó del llamado de atención de algunos sectores cercanos a su programa e inclusive de su misma campaña.

Significa el perdón social que los corruptos salen de la carcel o se les rebaja las penas? Para nada.



Al contrario.



El perdon social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción, y paguen sus penas.



La corrupción es la ruptura del perdón. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2022

“El perdón social no es impunidad, es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente sino la sociedad”, aseguró el candidato del Pacto Histórico.

Desde la misma campaña han reconocido que es un costo político grande que podría jugarle en contra y la idea no suena mucho, sabiendo que si hay un sector que se ha caracterizado por guardar recelos o rencores ha sido precisamente el petrismo, por ejemplo, contra el expresidente Álvaro Uribe o el mismo Sergio Fajardo, a quien no le perdonan irse a ver ballenas en 2018 después de las elecciones.

Por su parte Armando Benedetti, senador de la República ya se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente: “la derecha está pagando a corruptos en el cárceles para enlodar la campaña de @petrogustavo. Parece que en Semana Santa los diablos son más diablos”.

La derecha está pagando a corruptos en el cárceles para enlodar la campaña de @petrogustavo. Parece que en Semana Santa los diablos son más diablos. — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 14, 2022

Por su parte, el abogado Miguel Ángel Del Río, recordó en esta misma red social que “logramos una condena en contra de Marquitos Figueroa por 40 años y he sido perseguido por su organización criminal. No me sorprende que este criminal esté buscando enlodar la campaña de @petrogustavo. ¡Qué más se puede esperar de este asesino?

Quiero recordarles que logramos una condena en contra de Marquitos Figueroa por 40 años y he sido perseguido por su organización criminal. No me sorprende que este criminal esté buscando enlodar la campaña de @petrogustavo. Qué más se puede esperar de este asesino? — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) April 14, 2022

Carlos Fernando Galán, exconcejal y excandidato al Congreso de la República, no se quedó atrás, y afirmó que “Marquitos Figueroa, asesino conocido como “el terror de la Guajira”, pidiendo votar por Petro, hablando de reforma a la justicia, de reducción de penas y de perdón social. El diálogo, entonces, no fue solo con Iván Moreno sino con varios de los peores delincuentes del país”.

Marquitos Figueroa, asesino conocido como “el terror de la Guajira”, pidiendo votar por Petro, hablando de reforma a la justicia, de reducción de penas y de perdón social. El diálogo, entonces, no fue solo con Iván Moreno sino con varios de los peores delincuentes del país. https://t.co/z8iZT4tCYD — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 14, 2022

Otra de las reacciones fue la del senador Gustavo Bolívar, quien dio a conocer su descontento y concluyó que “Marquitos Figueroa no es bienvenido al Pacto Histórico ¿No se da cuenta que es una estrategia de los asesinos de su padre para asesinar moralmente a Petro como lo hicieron con Lara Bonilla? Muy sucio que les haga el juego a esas mafias, Juan M”.