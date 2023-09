Cuerpo de Fernando Botero estará durante tres días en cámara ardiente en el Capitolio Nacional

“La familia del maestro Fernando Botero ha decidido traer su cuerpo a Colombia para rendirle el homenaje que se merece y hemos coordinado para que en el Capitolio Nacional podamos tenerlo en cámara ardiente desde el viernes a las 11:00 am para que quienes deseen venir a despedirlo, lo puedan hacer tranquilamente”, dijo Name.

El cuerpo de Fernando Botero será traído a Colombia

Los últimos días de Fernando Botero

“El momento en que se fue Sophia fue muy difícil para él. Jamás imaginó que ella se iría antes que él. Pero creo que la gente después de una cierta edad tiene una actitud posiblemente más filosófica hacia la muerte de la que tenemos la gente más joven. Él aceptó con resignación la muerte de Sophia, pero la sentía muy presente en su vida. Y eso me parecía maravilloso. Me llamaba la atención, porque mi papá siempre fue una persona muy pragmática”.

“Mi papá tuvo a Dios gracias una vida maravillosa. Conoció en vida el éxito y el reconocimiento. Hizo con su vida exactamente lo que quiso. Eso fue extraordinario. No le quedaron pendientes. Es muy difícil llegar al final de la vida y no decir: me quedaron tantas cosas por hacer. Pero este no fue el caso de mi papá. Él vivió una vida congruente, consecuente con lo que era importante para él, con sus valores, con su amor por Colombia, con su compromiso con el país y con su propia obra. Eso nos deja a nosotros con muchísima paz”.