Cuotas moderadoras y copagos prácticamente desaparecen con reforma a la salud: este es el ingreso que reciben EPS por esos cobros

Un paquete de normas vienen en las 180 páginas del texto de la reforma a la salud que fue radicada este lunes por el Gobierno nacional, en el cual están consignados 152 artículos que serán revisados con lupa en el Congreso de la República. Mientras tanto, hay una propuesta que apunta a que prácticamente se acaben las cuotas moderadoras y los copagos, que son cobros que le hacen las EPS a los usuarios del sistema de salud cada vez que acceden a un servicio.

Ya sea una cita médica, la práctica de un examen o la entrega de un medicamento, el cotizante debe aportar una cuota moderadora, que varía según el ingreso del ciudadano medido en salarios mínimos. Se establecieron con el fin de controlar el sobreuso del servicio, pero los ciudadanos se quejaban de que muchos no podían acceder a una atención por no tener la plata.

El copago, entretanto, es un aporte en dinero que corresponde a una parte del valor del servicio demandado por un usuario del servicio de salud, cuya finalidad es ayudar a financiar el servicio de salud.

En ambos casos, hay reglas establecidas, dependiendo si se trata de beneficiarios del Régimen Contributivo o del Subsidiado (en este último caso, aplica para afiliados clasificados en el nivel 2 del Sisbén o más).

Lo cierto es que, según la Reforma a la Salud, se establece que estos cobros “dejarán de ser barreras económicas para acceder a los beneficios del Sistema de Salud”.

Sin preexistencias

De igual manera, en la propuesta se hace énfasis en que tampoco se podrán establecer condiciones como preexistencias o exigir periodos mínimos de cotización o carencia. Esto implica que se acaba esa anotación que le hacen a un ciudadano cuando inicia una nueva cobertura en el sistema de salud (si tenía una enfermedad previa). En particular, cuando las personas se mueven de una EPS a otra, les tienen en cuenta las preexistencias, algo así como decirles, ‘usted ya estaba enfermo, así que eso no se lo cubro’.

¿Cuánto ingreso involucran las cuotas moderadoras y copagos?

Las cuotas moderadoras y copagos en el sistema de salud, tienen un ajuste anual. Así, para 2023, se estableció que, en lo que tiene que ver con el régimen contributivo, en el caso de la cuota moderadora, los cobros vigentes son para el rango A, que corresponde a personas con ingresos menores de dos salarios mínimos, deben pagar 4.100 pesos. Si el afiliado o su beneficiario pertenece al rango B, lo que implica que gana entre 2 y 5 salarios mínimos, tienen una cuota de 16.400 pesos. Finalmente, el rango C, que aplica a personas con ingresos superiores a cinco salarios mínimos, la cuota moderadora que debe aportar cada vez que va a utilizar un servicio es de 43.000 en este año.

Por el lado de los copagos, también fueron establecidos los topes máximos de cobro. También los valores dependen de los mismos tres rangos en los que fueron ubicados los ciudadanos según sus ingresos. Así, para el rango A, los topes van de 304.583 y a 610.227; para el B, los valores que aplican oscilan entre 1′220.455 Y 2′440.909 de pesos. El caso del rango C, los cobros establecidos por copagos van entre 2.440.909 y 4′881.818 de pesos.

Mucha plata

Teniendo en cuenta que en Colombia hay una cobertura en salud cercana al 99 %, de los cuales, el 49 % de 50,8 millones de habitantes está en el régimen contributivo, y 47 % está en el subsidiado, contando con que aún hay un 4 % que es parte del llamado régimen de excepción, es mucha la plata que dejarían de percibir las EPS por el no cobro de cuotas moderadoras y copagos.

Inclusive, si el artículo de la Reforma a la Salud que se refiere al tema, habla de una excepción, en la cual sí se aplicaría cobro: “Se exceptúa de esta norma la utilización de tratamientos hospitalarios y especializados no ordenados por los Centros de Atención Primaria Integrales y Resolutivos en Salud y no originados en una urgencia vital, en cuyo caso podrán cobrarse los copagos que reglamente el Ministerio de Salud. La continuidad de los tratamientos originados en una urgencia vital deberá ser autorizada por el respectivo centro de atención primaria, el que constatará si la institución es la idónea para atender el paciente y, de no ser así, la remitirá a una institución adecuada acorde a la red de la cual hace parte. Esta notificación se dará dentro de los primeros dos días hábiles para que el servicio pueda ser reconocido por los Fondos regionales y no dar origen a copagos”, dice el documento.

¿Qué dice el gremio de EPS?

