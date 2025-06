Daniel Briceño lanza duro mensaje al Gobierno Nacional: “cuando las marchas realmente son espontáneas, usted no tiene que meter buses ni plata”

“Toda nuestra solidaridad y rechazo contra el atentado a nuestro senador Miguel Uribe ”, además, añadió que la comunicación sobre el estado de salud del político no sería manejada de la misma manera que se realizó desde el día del atentado, si no, que soló se informará cuando se presente un cambio significativo en las condiciones médicas.

Por otra parte, lanzó un fuerte mensaje al Gobierno Nacional señalando que actualmente no se cumplen las garantías para realizar un correcto ejercicio de oposición.

“Aquí no hay garantías para ejercer la oposición, el gobierno tiene que escuchar esta marcha y tiene que dar esas garantías. Hemos visto miles de personas que rechazan el miedo y asisten a estas marchar”.

En otro, aparte de la entrevista exclusiva, el concejal se refirió a la asistencia que se ha presentado en las movilizaciones, Briceño lanzó un duro mensaje a Gustavo Petro, señalando q ue “cuando las marchas son realmente espontáneas usted no necesita meter buses ni plata, la gente en realidad está diciendo no vamos a entregar el país, incluso saliendo en familia durante el día del padre”,

¿Cuál debe ser la respuesta del Gobierno Nacional frente a las marchas?

En materia de seguridad, el concejal señaló que no entiende como el director de la Unidad Nacional de Protección sigue en su cargo, además, destaca que en línea con lo expresado con el partido Centro Democrático, no hay garantías para la oposición. Junto a esto, destacó que el director de la UNP, no se comunicó con la familia de Uribe Turbay para expresar su solidaridad por lo sucedido hasta que el director del partido lo expresó de manera pública.