Bigdata Electoral: 15 datos curiosos de la segunda vuelta

1. El crecimiento de Duque vs. el crecimiento de Petro

Iván Duque y Gustavo Petro se midieron tres veces durante esta campaña presidencial. La primera fue el 11 de marzo, cuando se realizaron las dos consultas presidenciales en las que ambos se midieron a otros precandidatos para definir quiénes serían los candidatos oficiales a la presidencia. En esa ocasión Duque sacó 4’044.509 votos y Petro, 2’853.731. La segunda vez fue el 27 de mayo, para la primera vuelta presidencial, en la que compitieron con otros cuatro candidatos. En ese entonces Duque llegó a 7’616.857 votos y Petro a 4’855.069. Finalmente se enfrentaron este domingo, para la segunda vuelta; Duque sacó 10’369.210 votos y Petro, 8’031.249







Duque Petro

Consultas 4.044.509 2.853.731

Primera vuelta 7.616.857 4.855.069

Segunda vuelta 10.369.210 8.031.249

Crecimiento total 6.324.701 votos 5.177.518 votos

2. La correría del nuevo presidente

Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, visitó durante la campaña 22 departamentos y 70 municipios. Además, participó en 15 debates, 13 foros, 7 conversatorios y un panel, donde presentó sus propuestas.

3. Los departamentos donde Duque hizo la diferencia

En tres departamentos, Iván Duque sacó más del 70 por ciento de los votos: en Norte de Santander (77,89 por ciento), Antioquia (72,53 por ciento) y Casanare (72,78 por ciento). Con esos votos, más los de Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca, Caquetá, Meta, el Eje Cafetero y los consulados, donde obtuvo más del 60 por ciento, tuvo lo suficiente para superar a Gustavo Petro. Al exalcalde de Bogotá no le alcanzaron los triunfos en la Capital, el Pacífico y algunos departamentos de la Costa.

4. Los votos de Fajardo en el Eje Cafetero se pasaron hacia Duque

En Manizales, durante la primera vuelta presidencial, Sergio Fajardo fue el candidato más votado, con 101.796 votos. Detrás estuvieron Iván Duque (60.410) y Gustavo Petro (17.312). Para la segunda vuelta, sin embargo, muchos de los votos fajardistas se fueron con el candidato del Centro Democrático, que ganó con 103.834 votos (Petro obtuvo 60.410). Lo mismo pasó en Pereira, donde Fajardo había ganado con 93.471 votos (por delante de Duque -85.872- y Petro -29.255-) en primera vuelta, pero Duque ganó en segunda, con 128.396 votos. Y también en Armenia, donde había ganado Fajardo (con 61.379, frente 55.309 de Duque y 17.413 de Petro), en segunda ganó Duque, con 81.919 votos (Petro quedó con 46.726).

5. Cali pasó de Fajardo a Petro

En la capital del Valle Fajardo ganó en primera vuelta (32,51%), y Duque ocupó el segundo lugar (28,30 %). Sin embargo, en segunda vuelta el candidato uribista no logró conquistar el voto caleño, ganó Petro, lo rebasó en 6.289 votos. La misma tendencia estuvo en Buga, Palmira y Jamundí. En total, en el Valle Petro obtuvo más votos que su contendor, este fue uno de los pocos departamentos que logró pintar a su favor, junto a Bogotá.

6. Así votaron las zonas más afectadas por el conflicto

Duque Petro

Bojaya, Chocó: 26.02% 73,09%

Caloto, Cauca: 29.02% 62.62%

Cajibio, Cauca: 43.15% 53.98%

Silvia, Cauca: 19.86% 78.23%

Miraflores, Guaviare: 21.22% 76.03%

Barbacoas, Nariño: 42.74% 54.87%

Tumaco, Nariño: 52.04% 46.09%

San Vicente del Caguán, Caquetá: 60.96% 34.88%

Apartadó, Antioquia: 45.35% 49.96%

Turbo, Antioquia: 49.51% 47.68%

La Macarena, Meta: 48.65% 46.52%

La Uribe, Meta: 10.99% 87.03%

Mitú, Vaupés: 37.86% 60.31%

Valle del Guamuez, Putumayo: 10.13% 88.31%

Puerto Asís, Putumayo: 31.61% 64.94%

7. Petro es profeta en su tierra, Duque no

En Ciénaga de Oro, Córdoba, el municipio donde nació Gustavo Petro en 1960, el candidato de la Colombia Humana obtuvo el 61,53 por ciento de los votos (14.634), frente al 37,31 por ciento (8.873) de su rival. Iván Duque, por su parte, no pudo ganar en Bogotá, la ciudad en la que nació en agosto de 1976, pues allí también ganó también Gustavo Petro, con un 53,35 por ciento de los votos.

8. En el exterior ganó Duque

Aunque Petro y Duque ganaron en un número similar de consulados, la diferencia es que Duque logró la mayor votación en los países donde hay mayor potencial electoral y los colombianos en el exterior fueron más a las urnas. Por ejemplo, en Estados Unidos votaron 107.904 personas, de esas 91.000 por Duque. En cambio Petro ganó en Rusia, en donde solo votaron 133 personas de 4.095 habilitadas; Petro obtuvo en tierra rusa 96 votos y Duque 34. En comparación con la primera vuelta Petro logró conquistar casi todos los países donde había liderado Fajardo, como Brasil, Chile, los países nórdicos y Australia.

9. Duque ganó en seis departamentos del Caribe, Petro en dos

En la primera vuelta presidencial, Gustavo Petro e Iván Duque se repartieron la Costa Caribe colombiana. Mientras que el candidato de la Colombia Humana ganó en cuatro departamentos (Córdoba, Sucre, Atlántico y Guajira), el del uribismo se llevó otros cuatro (César, Bolívar, Magdalena y San Andrés). Para la segunda vuelta, sin embargo, Duque le dio la vuelta a la situación: le quitó a Petro el triunfo en Córdoba (donde le ganó solo por unos 12.000 votos) y en La Guajira, y mantuvo su ventaja en César, Bolívar, Magdalena y San Andrés. El exalcalde solo ganó en Sucre y Atlántico.

10. Voto a voto, Petro y Duque tuvieron un ‘empate técnico’ en la Costa Caribe

Si se suman los votos que los candidatos tuvieron en los ocho departamentos de la Costa Caribe, el resultado es que Duque le ganó a Petro solo por 18.000 votos. Esta es la relación:

11. El récord estuvo cerca

En la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales (2014) seis de cada diez colombianos que podían votar no lo hicieron (el equivalente a casi 20 millones de personas). Ese fue uno de los niveles de abstención más altos en una votación presidencial desde la primera vuelta de 1994 cuando el 66 por ciento de los votantes habilitados se abstuvo.

En esta jornada, sin embargo, los resultados son distintos. En la primera vuelta participó un 54 por ciento de los votantes habilitados (19.636.714). Hasta ahora, la elección con más participación de la historia fue la segunda vuelta de 1998, cuando Andrés Pastrana le ganó a Horacio Serpa (59 por ciento). La segunda vuelta de 2018 no logró romper este récord, pues hubo un 52,99 de participación (19.493.497 votos).

12. El voto en blanco, el más alto de la historia reciente

En la segunda vuelta presidencial de 2018 el voto en blanco tuvo especial protagonismo, los votos de centro que en primera vuelta sumaban 4,5 millones y se esperaba que parte de estos engrosaran la cifra del voto en blanco. Así fue, aunque no logró hacer contrapeso a Duque ni a Petro, y tampoco le hubieran dado la victoria al exalcalde, sí se ganó un lugar especial en la historia reciente. El voto en blanco obtuvo 808.368 sufragios (4,20%), casi triplicó el resultado de primera vuelta (338.581, 1,72%). Si se miran las cifras desde 1990 hasta el 2018, el segundo lugar es para la primera vuelta del 2014 con 770.543 votos.

13. El uribismo creció en cuatro años

En la segunda vuelta presidencial de 2014, Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, sacó 6’905,001 votos. Esa vez perdió con el presidente Juan Manuel Santos, quien consiguió su reelección con 7’816,987 votos. Hoy, cuatro años después, el partido uribista obtuvo 10’369.210 votos, 3’464.209 más que hace cuatro años. El crecimiento también se puede explicar por regiones y departamentos: mientras que en 2014 el uribismo perdió en los ocho departamentos de la Costa Caribe, en Santander, en Norte de Santander, en Guainía y en Arauca, esta vez ganó en todos esos departamentos, menos en Sucre y Atlántico.

14. Los votos que le faltaron a Petro

Aunque Petro fue el candidato con más menciones de apoyo explícitas en Twitter y con más búsquedas en Google durante la campaña, no pudo transformar esa popularidad digital en votos. Como ocurrió con la Ola verde en 2010 y con Sergio Fajardo en la primera vuelta del mes pasado, los trinos no se convirtieron necesariamente en votos. Eso se puede explicar de varias formas: la mayoría de los que votaron por Duque no son tan activos en redes sociales, muchos de los que anunciaban su apoyo a petro en redes no salieron a votar o no podían hacerlo (por ser menores de edad) y las búsquedas en Google no necesariamente eran positivas.

15. Antioquia: donde más tarjetones no marcados hubo

Antioquia lleva dos elecciones presidenciales siendo el departamento con más tarjetones no marcados. En la segunda vuelta de 2014, 7.936 personas de las que votaron no marcaron los tarjetones que depositaron en las urnas. Fue el departamento en el que más lo hicieron, según los datos de la Misión de Observación Electoral (MOE). En 2018 Antioquia volvió a llevarse el primer lugar. En la primera vuelta hubo 9.664 tarjetones no marcados, y en la segunda 5.418. Con ese acto (el de no marcar sus votos), muchos electores protestan frente a la elección, pero al mismo tiempo ejercen su derecho.