Nación

Denuncian a la Nueva EPS por entregarle a Petro parte de la historia clínica de Kevin Arley Acosta: “Esto es inaceptable”

El exconcejal Daniel Briceño fue quien interpuso la acción y le pidió a la SIC tener el mismo rasero que en otras oportunidades.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
18 de febrero de 2026, 12:42 p. m.
Gustavo Petro reveló información de Kevin Arley Acosta.
Gustavo Petro reveló información de Kevin Arley Acosta. Foto: Semana

Daniel Briceño, aspirante a la Cámara por el Centro Democrático, denunció a la Nueva EPS porque supuestamente le entregó parte de la historia clínica de Kevin Arley Acosta, el niño que al parecer murió por no recibir su medicamento, al presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el exconcejal indicó que interpuso la acción en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), recordando que en Colombia la historia clínica está protegida por la Constitución y solo puede ser conocida por el paciente y por el equipo médico que lo trata.

Gustavo Petro y Kevin Acosta.
Gustavo Petro y Kevin Acosta. Foto: Presidencia/API.

“La historia clínica es reservada y Petro no debía tener información sensible”, señaló.

Polémica porque Petro y Nueva EPS publicaron la historia clínica de Kevin Arley Acosta, cuya privacidad está protegida por la Constitución

En la denuncia, Briceño describió la forma en la que el jefe de Estado, ante muchas personas, reveló datos de la atención que se le prestó al pequeño de siete años y hasta que la mamá en ese momento se negó a que se le hiciera una cirugía.

Cali

Uno de los drones bomba con los que atacaron estación en Dagua, Valle, cayó en casa donde abuelos hacían actividades lúdicas

Nación

Parque Tayrona: indígenas Kogui estarían cobrando entradas para que turistas ingresen, aunque hay orden de cierre

Cartagena

Declaran calamidad pública en Bolívar por graves inundaciones: esto dijo el gobernador Yamil Arana

Bogotá

El mítico parque en Bogotá que volverá a funcionar, pero de una forma diferente. ¿Cómo van las obras?

Nación

¿Volverán las fuertes lluvias a Colombia? Ideam explica que incidencia tendrá el esperado tercer frente frío

Medellín

Confirman cortes de agua en Medellín, Bello y Antioquia para hoy, el jueves 19 y el viernes 20 de febrero: barrios y horarios

Medellín

Sacerdote envuelto en pelea con una monja en Antioquia compartió mensaje en redes sociales: “Y nos vamos sin nada”

Salud

Polémica porque Petro y Nueva EPS publicaron la historia clínica de Kevin Arley Acosta, cuya privacidad está protegida por la Constitución

Política

David Luna pide a la Fiscalía investigar muerte del niño Kevin: “No estoy haciendo un juicio político. Estoy exigiendo que la justicia actúe”

Nación

Mamá de Kevin Acosta le responde a Petro y revela la razón por la que no quiso la cirugía: “Es una gran mentira”

Por lo mismo, le pidió a la SIC investigar a la mencionada EPS, que es controlada por el Gobierno, por el presunto tratamiento indebido de los datos personales sensibles del menor.

En caso de que se compruebe que hubo actuaciones irregulares, el excabildante solicitó que se interpongan las sanciones correspondientes conforme al régimen de protección de datos personales.

De hecho, el posible representante a la Cámara recordó que en agosto del año pasado la misma entidad sancionó a SOS EPS por divulgar, sin autorización ni justificación legal, la historia clínica de un paciente.

Mamá de Kevin Acosta le responde a Petro y revela la razón por la que no quiso la cirugía: “Es una gran mentira”

“Ojalá Cielo Rusinque aplique el mismo rasero para la Nueva EPS aunque esté manejada por Petro y Jaramillo”, señaló.

Para Briceño está más que claro que el presidente, en medio del discurso que entregó este martes, expuso datos sensibles de la historia clínica del niño, los cuales, al parecer, fueron suministrados por la Nueva EPS, que era la única que tendría que haber tenido acceso a esta información.

“Esto es inaceptable, la historia clínica es reservada”, finalizó.

Más de Nación

Ataque armado a la estación de Queremal, en Dagua, Valle del Cauca.

Uno de los drones bomba con los que atacaron estación en Dagua, Valle, cayó en casa donde abuelos hacían actividades lúdicas

Inundaciones Mojana en Bolívar.

Declaran calamidad pública en Bolívar por graves inundaciones: esto dijo el gobernador Yamil Arana

El parque Salitre Mágico muestra importantes avances en la obra que lleva a cabo en las instalaciones del Cici Aquapark.

El mítico parque en Bogotá que volverá a funcionar, pero de una forma diferente. ¿Cómo van las obras?

Las lluvias no se esperaban en febrero. La temporada habitual de precipitaciones aún está por llegar, pues se iniciará en marzo. Ese es el argumento para la declaratoria de la nueva emergencia económica.

¿Volverán las fuertes lluvias a Colombia? Ideam explica que incidencia tendrá el esperado tercer frente frío

x

Confirman cortes de agua en Medellín, Bello y Antioquia para hoy, el jueves 19 y el viernes 20 de febrero: barrios y horarios

El sacerdote Julián David Maldonado Montoya.

Sacerdote envuelto en pelea con una monja en Antioquia compartió mensaje en redes sociales: “Y nos vamos sin nada”

El robo de cableado es una práctica común en Bogotá.

Ladrón recibió descarga eléctrica tras intentar robar cable de energía en una casa en Bogotá; todo quedó en video

El Matrocable de Medellín

¿En qué horario presta servicio el Cable Arví (Línea L) y cuál es su tarifa?

Carnaval de Barranquilla, gran parada de tradición.

Lo que dijo el alcalde Álex Char tras el Carnaval de Barranquilla: llegaron 820 mil visitantes nacionales e internacionales

Noticias Destacadas