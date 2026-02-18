Denuncian a la Nueva EPS por entregarle a Petro parte de la historia clínica de Kevin Arley Acosta: “Esto es inaceptable”

Daniel Briceño, aspirante a la Cámara por el Centro Democrático, denunció a la Nueva EPS porque supuestamente le entregó parte de la historia clínica de Kevin Arley Acosta, el niño que al parecer murió por no recibir su medicamento, al presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el exconcejal indicó que interpuso la acción en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), recordando que en Colombia la historia clínica está protegida por la Constitución y solo puede ser conocida por el paciente y por el equipo médico que lo trata.

Gustavo Petro y Kevin Acosta. Foto: Presidencia/API.

“La historia clínica es reservada y Petro no debía tener información sensible”, señaló.

Polémica porque Petro y Nueva EPS publicaron la historia clínica de Kevin Arley Acosta, cuya privacidad está protegida por la Constitución

En la denuncia, Briceño describió la forma en la que el jefe de Estado, ante muchas personas, reveló datos de la atención que se le prestó al pequeño de siete años y hasta que la mamá en ese momento se negó a que se le hiciera una cirugía.

Por lo mismo, le pidió a la SIC investigar a la mencionada EPS, que es controlada por el Gobierno, por el presunto tratamiento indebido de los datos personales sensibles del menor.

En caso de que se compruebe que hubo actuaciones irregulares, el excabildante solicitó que se interpongan las sanciones correspondientes conforme al régimen de protección de datos personales.

De hecho, el posible representante a la Cámara recordó que en agosto del año pasado la misma entidad sancionó a SOS EPS por divulgar, sin autorización ni justificación legal, la historia clínica de un paciente.

Mamá de Kevin Acosta le responde a Petro y revela la razón por la que no quiso la cirugía: “Es una gran mentira”

“Ojalá Cielo Rusinque aplique el mismo rasero para la Nueva EPS aunque esté manejada por Petro y Jaramillo”, señaló.

Para Briceño está más que claro que el presidente, en medio del discurso que entregó este martes, expuso datos sensibles de la historia clínica del niño, los cuales, al parecer, fueron suministrados por la Nueva EPS, que era la única que tendría que haber tenido acceso a esta información.

“Esto es inaceptable, la historia clínica es reservada”, finalizó.