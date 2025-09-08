En las últimas horas, se registró un derrumbe al interior de una mina ubicada en zona rural del municipio de Ataco, en el sur del departamento del Tolima.

La emergencia que se conoció en la tarde de este lunes, 8 de septiembre, reportó que al menos 20 mineros quedaron atrapados cuando realizaban la extracción de oro.

Ante esta situación, el director de la Defensa Civil del Tolima, Luis Fernando Vélez, entregó un balance preliminar del panorama.

“En el municipio de Ataco, el sector de la vereda El Piso, Ataco, que queda a quince minutos en casco urbano de Ataco, se presenta un derrumbe en la mina artesanal de oro que se llama La Granja“, dijo inicialmente.

De inmediato, las autoridades pertinentes y junto a la secretaría de Gestión de Riesgo, activaron los protocolos correspondientes para atender la emergencia, donde cinco personas atrapadas fueron puestas a salvo.

Las autoridades atienden la emergencia. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images

“Al parecer, de acuerdo a informaciones, hay como veinte personas atrapadas en esta mina. Ya fueron recuperadas cinco que fueron trasladadas hacia el hospital. En este momento, se encuentran yendo hacia el sitio, organismos de socorro y la alcaldía para verificar la información de las personas que aparentemente puedan estar atrapadas", detalló Vélez.

Y agregó: “Desde el municipio de Chaparral hemos enviado a nuestros voluntarios para que realicen el apoyo, igual forma de Ataco también van voluntarios al sitio”.

Por el momento, las autoridades se encuentran monitoreando la situación con el fin de rescatar en el menor tiempo posible a los mineros atrapados, quien se desconoce sus identidades y el estado de salud en el que se encuentran.