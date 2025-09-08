Suscribirse

Nación

Derrumbe en mina del Tolima deja al menos 20 mineros atrapados

Los organismos de socorro han rescatado a cinco mineros.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

8 de septiembre de 2025, 10:35 p. m.
La víctima trabaja en una mina de oro ubicada en zona rural de Santander. (Imagen de referencia).
La emergencia se registró cuando realizaban la extracción de oro. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images/Tetra images RF

En las últimas horas, se registró un derrumbe al interior de una mina ubicada en zona rural del municipio de Ataco, en el sur del departamento del Tolima.

La emergencia que se conoció en la tarde de este lunes, 8 de septiembre, reportó que al menos 20 mineros quedaron atrapados cuando realizaban la extracción de oro.

Contexto: Licencias ambientales y minería ilegal ponen contra las cuerdas al sector minero en Colombia

Ante esta situación, el director de la Defensa Civil del Tolima, Luis Fernando Vélez, entregó un balance preliminar del panorama.

“En el municipio de Ataco, el sector de la vereda El Piso, Ataco, que queda a quince minutos en casco urbano de Ataco, se presenta un derrumbe en la mina artesanal de oro que se llama La Granja“, dijo inicialmente.

De inmediato, las autoridades pertinentes y junto a la secretaría de Gestión de Riesgo, activaron los protocolos correspondientes para atender la emergencia, donde cinco personas atrapadas fueron puestas a salvo.

Minas.
Las autoridades atienden la emergencia. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images

“Al parecer, de acuerdo a informaciones, hay como veinte personas atrapadas en esta mina. Ya fueron recuperadas cinco que fueron trasladadas hacia el hospital. En este momento, se encuentran yendo hacia el sitio, organismos de socorro y la alcaldía para verificar la información de las personas que aparentemente puedan estar atrapadas", detalló Vélez.

Y agregó: “Desde el municipio de Chaparral hemos enviado a nuestros voluntarios para que realicen el apoyo, igual forma de Ataco también van voluntarios al sitio”.

Por el momento, las autoridades se encuentran monitoreando la situación con el fin de rescatar en el menor tiempo posible a los mineros atrapados, quien se desconoce sus identidades y el estado de salud en el que se encuentran.

“En este momento vamos a hacer el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo a fin de verificar cuáles son las situaciones, las capacidades y cómo podemos apoyar. Esta noticia está en desarrollo y nosotros continuamos listos en paz o emergencia”, puntualizó el director de la Defensa Civil del Tolima.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gobernadora de Puerto Rico envió claro mensaje a Maduro: “no le vamos a pasar una más”

2. Alejandro Éder le contesta a Armando Benedetti tras anunciar una denuncia por visita a EE. UU.: “Todo nuestro actuar está dentro de la legalidad”

3. Santiago Arias reveló lo que “nadie” ha hecho en la Selección Colombia: “lo he tenido claro”

4. Concurso de notarios: Procuraduría pide suspender proceso ante presuntas irregularidades

5. Cierre de la vía al Llano | Anuncian ruta alterna y vuelos adicionales tras derrumbe ¿Cuánto tardará la reapertura?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

minaTolimaMineros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.