“Desadaptados”: Juanita Gómez habla sobre pasajeros disruptivos que perturban los viajes y cómo las aerolíneas buscan prohibir que vuelvan a volar

La falta de tolerancia no solo se vive en las calles, también en los aeropuertos. La historia de una mujer que quiso abordar un avión, pero cuyo comportamiento se lo impidió, se hizo viral en las redes sociales.

Juanita Gómez detalla cómo los pasajeros disruptivos son cada vez más frecuentes de lo que parece.

De acuerdo con el comunicado que emitió Avianca, la aerolínea implicada en este caso, en el vuelo Bogotá-Valledupar una pasajera tuvo “un comportamiento inadecuado con un menor de edad que viajaba en compañía de uno de sus padres”.

Resulta que el video que circula en redes sociales inicia con la grabación de la trabajadora de la aerolínea, quien le asegura a la mujer y a quien sería su hijo que no pueden abordar porque el capitán les había negado el embarque.

Todo esto, al parecer porque la mujer no quiso usar el tapabocas, que aún sigue siendo una medida obligatoria en el lugar.

Inmediatamente, ella ofuscada le pregunta: “¿Dígame por qué me va a negar el embarque?, ¿usted me va a negar el embarque a mí?, ¿qué le pasa?”.

Repentinamente, se escucha el golpe que le dio a la empleada de la aerolínea. “¿Qué le pasa, estúpida?, ¿cómo me va a hacer perder mi plata?”, le grita.

La víctima le dice: “¿Me pegó?”, y la abusadora le responde: “Sí, le pegué por estúpida”. Posteriormente, insiste en que la dejen a abordar, pedido al que se niega otro trabajador de la aerolínea. “En este vuelo no va a abordar”, le dice.

Luego, la mujer vuelve a dirigirse a la empleada: “¡Muerta de hambre! No me voy a quedar acá. ¿Se cree que tiene mucho poder? A ver, muerta de hambre”.

Finalmente, la encargada de seguridad del lugar y la trabajadora de la aerolínea denuncia que fue agredida por la mujer. “La señora me ha agredido dos veces. Me acabó de pegar en la cara y ya me había estrujado. Hablé con el capitán y ella no aborda este vuelo”, afirmó

“Muertosdehambre”.

Representación de muchos colombianos.

El tapabocas lo tenía y no quiso ponérselo.El capitán hizo respetar a su tripulación. Aviones en el aire han devuelto para dejar pasajeros gamines.

Mal por esa mamá poner en esa situación a su hijo. pic.twitter.com/QHDwK3jiBw — DoñaPily (@dona_pily2) October 26, 2022

Los cientos de comentarios que reprochan el comportamiento de la mujer no se han hecho esperar, como los siguientes:

“La humanidad está enferma, no tienen normas, no respetan la autoridad, a esta persona la deberían vetar en todas partes. La gente de esa calaña ya es hora que la frenen”; “Qué pasa en esta sociedad, tanta agresividad. No quieren reglas. Golpean y agreden a un empleado, insulta. Qué ejemplo para el niño. No más. Necesitamos respeto, paciencia”, escriben los internautas.

Una investigación del caso

La empresa asegura que “la investigación de lo sucedido está en manos de las autoridades competentes, quienes se hicieron cargo del pasajero y recibieron las denuncias del caso”.

Según la aerolínea, este tipo de situaciones no es nuevo, ya que “los casos de pasajeros disruptivos (violentos, en estado de embriaguez, que violan las normas e instrucciones, etc.) se han duplicado en los últimos años. Avianca ha alertado de manera recurrente a las autoridades de estos eventos”.

Además, la aerolínea le pidió a la Aerocivil fortalecer “aún más la regulación y permita implementar listas de exclusión aérea para prohibir que pasajeros que ya han tenido este tipo de comportamientos puedan volver a volar”.

Ante lo sucedido en las últimas horas, la Aeronáutica Civil ha intensificado sus anuncios sobre los comportamientos que deberían tener quienes viajan.

“¡Sé un #PasajeroEjemplar! Tus buenas acciones contribuyen al orden y a la disciplina en aeropuertos y aeronaves. Entre todas y todos construimos espacios seguros”. “Sigue las normas en aeropuertos y aeronaves, así como las instrucciones del personal aeroportuario y miembros de la tripulación. Entre todas y todos volamos seguros”, señala.